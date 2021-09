Hideo Kojima: Möchte ein sich in Echtzeit veränderndes Spiel erschaffen

In einem neuen Interview sprach Hideo Kojima über den Wunsch ein Spiel zu erschaffen, das sich in Echtzeit verändert. "Death Stranding" scheint nur ein erster Schritt in die Richtung gewesen zu sein.

In wenigen Wochen erscheint mit „Death Stranding: Director’s Cut“ eine erweiterte PlayStation 5-Version zu Hideo Kojimas Endzeit-Abenteuer. Allerdings hat der Game Designer weiterhin die Zukunft im Blick und in einem aktuellen Interview mit dem japanischen Magazin Anan sprach Kojima über seine Wünsche und Ziele.

Das Spiel soll vom realen Leben beeinflusst werden

Demnach möchte er ein Spiel erschaffen, das sich in Echtzeit verändert. Als Beispiel nannte er „Boktai“, ein Game Boy Advance-Spiel rund um Vampirjäger, an dem Kojima in seiner Zeit bei Konami arbeitete. Durch den Solarsensor des Handhelds nahm die Sonneneinstrahlung einen Einfluss auf die Kämpfe. So sagte Kojima:

„Ich möchte ein Spiel erschaffen, das sich in Echtzeit verändert. Obwohl es Leute unterschiedlichen Alters und Berufsstandes gibt, die das selbe Spiel spielen, spielen sie es in der selben Art und Weise. Stattdessen möchte ich, dass sich das Spiel auf Basis ihres Wohnortes und der einzigartigen Perspektive der Person verändert. Da man Vampire mit dem Licht der Sonne besiegt, würde sich Boktai auf Basis dessen verändern, wo und wann man das Spiel spielt. Diese Art an Feature verbindet von Menschen erschaffte Systeme mit dem realen Leben.“

Mit „Death Stranding“ wollte er einen Spielplatz für all die unterschiedlichen Menschen erschaffen. So ließ er sich davon inspirieren, dass die Existenz der Menschheit durch indirekte Verbindungen ermöglicht wird. Als Beispiel nannte er Bergsteiger, die von Menschen erschaffene Brücken nutzen, um die Berge zu erklimmen. Auch Straßen und Einkaufsläden existieren, da sie von jemand anderem erschaffen wurden, Dadurch können die Spieler verstehen, dass sie in einer Gesellschaft leben.

