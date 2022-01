Kojima Productions: Neues Projekt soll Grenzen zwischen den Medien weiter verschwinden lassen

Zum Abschluss des Jahres hatte der Game Designer Hideo Kojima dem japanischen Videospielmagazin Famitsu ein Interview gegeben und einen Ausblick auf die Zukunft seines Entwicklerstudios Kojima Productions gegeben. Nach dem Open-World-Adventure „Death Stranding“, in dem einige bekannte Schauspieler wie Norman Reedus („The Walking Dead“), Lea Seydoux („James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“) und Margaret Qualley („Maid“) auftauchten, stellt sich die Frage, wohin die Reise beim nächsten Mal gehen wird.

Zeit für den nächsten Schritt

Kojima hatte bereits in der Vergangenheit einen großen Fokus auf eine kinoreife Inszenierung seiner Spiele gelegt. Und auch mit seinem nächsten Projekt scheint er wieder in diese Richtung vorstoßen zu wollen. Er möchte gar die Grenzen zwischen den Medien verschwimmen lassen, da sich auch die Industrie im Allgemeinen dahingehend entwickelt.

„Während die Grenzen des Entertainments in der nahen Zukunft verschwinden, möchte ich dies zu einem Jahr machen, in dem wir einen Schritt nach vorne machen, um unterschiedliche Medien und Ausdrucksformen herauszufordern“, sagte Kojima im Rahmen des Interviews.

Es wird abzuwarten sein, wie weit Kojima letztendlich tatsächlich gehen wird. Sein Einfluss auf die Branche in den letzten 35 Jahren ist zumindest nicht zu unterschätzen. Wenn man sich heutzutage Werke der Sony-Studios oder auch Remedys anschaut, merkt man schnell, dass das Interesse an kinoreifer Unterhaltung im Videospielbereich in all den Jahren immer weiter angewachsen ist.

Mehr zum Thema: Hideo Kojima – Möchte ein sich in Echtzeit veränderndes Spiel erschaffen

Allerdings ist noch nicht bekannt, was sich hinter dem neuesten Kojima-Projekt verbirgt. Er hatte lediglich bestätigt, dass man an zwei Titeln arbeitet, wobei einer etwas komplett Neues für das Studio darstellen soll. Sobald Kojima Productions entsprechende Informationen zu den neuen Spielen mitteilt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin kann man sich noch einmal mit „Death Stranding“ beschäftigen, das im vergangenen Oktober in einer erweiterten Fassung auch den Weg auf die PlayStation 5 gefunden hatte.

Quelle: Destructoid (via VG247)

Weitere Meldungen zu Hideo Kojima, Kojima Productions.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren