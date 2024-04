Sea of Thieves: Vergleichstest zwischen PS5 und Xbox Series X überrascht

Sea of Thieves:

"Sea of Thieves" ist der nächste Xbox-Titel, der auf der PS5 einen etwas besseren Eindruck macht. Es ist das Ergebnis eines Vergleichs von Digital Foundry.

“Sea of Thieves” gehört zu einer kleinen Flotte von Spielen, die einst als Xbox-Exklusivtitel ihren Anfang nahmen und seit diesem Jahr auch PS5-Spieler ansprechen sollen.

Bei der Veröffentlichung von Xbox-Spielen auf Sonys Hardware kam es zuletzt zu kuriosen Situationen. “Hi-Fi Rush” und “Pentiment” machten auf der PS5 die bessere Figur. Und auch im Fall von “Sea of Thieves” scheint die neue Plattform Vorteile zu bieten, auch wenn die Unterschiede in der Praxis kaum ins Gewicht fallen werden.

Was sagt Digital Foundry zum PS5-Port?

Die Technikexperten von Digital Foundry widmeten der PS5-Version von “Sea of Thieves” einen Vergleichstest und hoben die Unterschiede zum Xbox Series X-Pendant hervor.

In Bezug auf die Grafikqualität bieten beide Plattformen ein 4K-Bild. Obwohl eine dynamische Auflösung möglich ist, fiel in den Tests keine der beiden Konsolen auf weniger als 2.160p. In einer niedrigeren Liga spielt wie gewohnt die Xbox Series S. Hier sind es 1.080p.

Auch ein Vergleich mit dem PC und dessen Grafikeinstellungen stand auf dem Programm. So ähnelt die PS5-Fassung des Piratenabenteuers eher der „höchsten Schattenqualitätsoption“, auch wenn keine der beiden Konsolen perfekt passen würde.

“Die PS5 und der PC zeigen ähnlich aussehende Schattendetails, mit etwas stärkerer Filterung auf dem PC”, so die Publikation. Insgesamt sei die Schattenwiedergabe auf der PS5 besser als auf der Xbox Series X, mit schärferen Umrissen und mehr sichtbaren Details, was außerhalb von direkten Vergleichen allerdings kaum ins Gewicht fallen würde.

Auch bei Darstellung von Laub hat die PS5 die Nase vorn

Ein weiterer Punkt der Gegenüberstellung von “Sea of Thieves” auf den Konsolen PS5 und Xbox Series X war die Darstellung von Laub. Hier habe die Sony-Konsole in Bezug auf die Zeichendistanz einen konstanten Vorsprung.

So tauchten in der PS5-Version von “Sea of Thieves” regelmäßig weiter entfernte Blattelemente auf, die auf der Xbox Series X gar nicht sichtbar waren.

“Auch hier handelt es sich um sehr geringe Unterschiede, die man nur in einem direkten Vergleich erkennen kann. Aber aus irgendeinem Grund gibt es einen klaren Vorteil für die PlayStation, den ich im Moment nicht wirklich verstehe”, schreibt Oliver Mackenzie von Digital Foundry.

Letztlich würde die PS5-Version von “Sea of Thieves” den maximalen PC-Einstellungen entsprechen, während die “Xbox etwas zurückfällt”.

Die Xbox Series S kann beim Vergleich längst nicht mithalten. Die Texturqualität auf der abgespeckten Konsole leidet in der gesamten Umgebung unter der niedrigeren Auflösung. Bei einer “angemessenen Entfernung” würden die Ergebnisse aber recht ähnlich aussehen. Weitere Ergebnisse aus dem Vergleich liefert Digital Foundry in einer umfangreichen Analyse.

“Sea of Thieves“ erscheint am 30. April 2024 für die PS5. Käufer der Premium-Edition erhalten einen fünf Tage früheren Zugang, zahlen allerdings auch deutlich mehr.

