Sea of Thieves: Vor dem PS5-Launch beeindruckt Rare mit einer neuen Zahl

Sea of Thieves:

Während "Sea of Thieves" auf die PS5 zusteuert, wurde ein neuer (See)Meilenstein überwunden, den Rare auf der offiziellen Webseite des Piratenspiels zelebriert.

Nachdem “Sea of Thieves” am vergangenen Wochenende auf der PS5 zur Verfügung stand, vorerst nur als Beta, naht auf der Sony-Konsole der Launch der Vollversion. Das Piratenspiel ist allerdings kein neues Werk und lädt auf dem PC sowie auf Xbox-Konsolen seit 2018 zu Kaperfahrten ein.

In den vergangenen sechs Jahren zog der Titel zahlreiche Spieler an, die kurz vor dem PS5-Launch beziffert wurden. Die genannte Zahl kann durchaus beeindrucken.

Eine ganze Reihe neuer Piraten wird folgen

40 Millionen Spieler – in der Regel eher Spielerprofile – auf PC und Xbox sind laut Rare ein “unglaublicher Meilenstein”, den es zu feiern gilt. Gleichzeitig möchte sich der Produzent Joe Neate beim Team bedanken, das so hart daran gearbeitet habe, seit dem Lauch von “Sea of Thieves” zahlreiche kostenlose Updates zu liefern

Weiter geht es mit Saison 12. Neuzugänge wie Wurfmesser und der Knochenrufer werden das Sandbox-Gameplay noch einmal verändern, so Neate.

Ebenso freue sich der Produzent darauf, die Community weiter auszubauen: Denn man stehe “nur noch wenige Tage vor der Veröffentlichung” von “Sea of Thieves” auf der PS5, womit sich eine “ganze Reihe neuer Piraten in unsere gemeinsame Welt” einfinden werden.

“Die positive Stimmung und die Begeisterung, die aus unserer Closed-Beta hervorgingen, waren ansteckend. Und ich kann es kaum erwarten, dass ab nächster Woche noch mehr neue Gesichter dazukommen”, heißt es im weiteren Verlauf.

Gleichzeitig könnte „Sea of Thieves“ den Weg für weitere Xbox-Spiele auf der PS5 ebnen:

Während die Beta-Spieler auf der PS5 offenbar nicht in der Spielerzahl von 40 Millionen enthalten sind, ist die Angabe keinesfalls mit den Verkäufen von “Sea of Thieves” gleichzusetzen. Es war eines der ersten First-Party-Games, die ohne Zusatzkosten im Xbox Game Pass landeten und dank der 14-tägigen Game-Pass-Trial auch kostenlos gespielt werden konnten.

Schon vor dem Launch bei PS5-Spielern beliebt

Doch auch wenn offen ist, wie genau sich die Zahl zusammensetzt bzw. auf PC und Konsolen verteilt, ist es ein beeindruckender Erfolg, der in den kommenden Wochen weiter wachsen wird, wie die Charts aus dem PlayStation-Store verdeutlichen:

“Sea of Thieves“ erscheint am 30. April 2024 für die PS5. Käufer der Premium-Edition erhalten einen fünf Tage früheren Zugang. Unsere Umfrage zur PS5-Beta ist weiter geöffnet.

