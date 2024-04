PS5: Sea of Thieves in den PSN-Vorbesteller-Charts vor Stellar Blade

Viele Spieler lassen Disk-Versionen mittlerweile links liegen und packen ihre Spiele als Download auf die Konsole, was die Charts im PlayStation-Store zunehmend relevanter macht. Über die erfolgreichsten PS5-, PS4- und PS VR2-Games im März berichteten wir in der vergangenen Woche. Doch welche Titel werden derzeit am häufigsten im PSN vorbestellt?

Über das Wochenende lief die geschlossene Beta von “Sea of Thieves”, was offenbar einen Einfluss auf den Vorverkauf hatte. Denn für die Teilnahme war eine Vorbestellung notwendig. Interessenten haben die Qual der Wahl: Der Piraten-Titel von Rare ist in mehreren Editions erhältlich.

In den PSN-Vorbesteller-Charts verweilt “Sea of Thieves” daher in mehrfacher Ausführung. Die Premium-Edition mit einem Preis von 59,99 Euro dominiert auf Rang 1 und gewährt unter anderem einen fünftägigen Frühzugang. Den zweiten Platz schnappte sich die 39,99 Euro kostende Standardversion von “Sea of Thieves”. Euer Feedback zur Beta könnt ihr in unserer Umfrage hinterlassen.

Stellar Blade in der Deluxe-Edition auf dem Podium

Während der Piratentitel als exklusives Spiel auf Xbox-Konsolen und PC seinen Anfang nahm, handelt es sich beim drittplatzierten Spiel in den PSN-Vorbesteller-Charts um ein exklusives PS5-Game. “Stellar Blade” ist vor allem als Deluxe-Edition gefragt, nachdem die Demo die Kaufabsichten stärken konnte. Unsere Umfrage zur Anspielfassung ließ diesen Schluss zu.

Auch Microsofts “Grounded” ist in den Vorbesteller-Charts weit vorn vertreten. Bis zum Launch am 16. April 2024 bekommen PS-Plus-Abonnenten den Titel 20 Prozent günstiger für 31,99 Euro.

Mit 139,99 Euro kostet die “Star Wars Outlaws Ultimate Edition” deutlich mehr. Dennoch ist sie laut Sony momentan auf dem fünften Rang der meistvorverkauften Spiele vertreten. Ausschlaggebend könnte der dreitägige Frühzugang für Vorbesteller sein. Den Bonus “Kesselflieger” gibt es auch bei einem Kauf sehr kurz vor dem Launch. “Star Wars Outlaws” verweilt ebenfalls auf Platz 7 (Gold-Edition) und 9 (Standardversion).

PSN-Top-10 der Vorbestellungen samt Termin:

Sea of Thieves: Premium Edition (25. April) Sea of Thieves (30. April) Stellar Blade: Deluxe Edition (26. April) Grounded (16. April) Star Wars Outlaws: Ultimate Edition (27. August) Destiny: Die finale Form Jahrespass (4. Juni) Star Wars Outlaws: Gold Edition (27. August) F1 24: Champions Edition (28. Mai) Star Wars Outlaws (30. August) Sea of Thieves: Deluxe Edition (30. April)

Auf welche Spiele freut ihr euch besonders und habt sie womöglich längst vorbestellt? Oder wartet ihr in der Regel auf die ersten Tests?

