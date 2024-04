Sea of Thieves: PS5-Beta startet diese Woche – Termin, Uhrzeit und Belohnungen

Sea of Thieves:

"Sea of Thieves" erscheint zwar erst Ende des Monats im PlayStation Store. Allerdings können PS5-Spieler schon vor dem Launch einsteigen. Die geschlossene Beta geht in dieser Woche an den Start.

“Sea of Thieves” erscheint Ende April für die PS5. Und damit der Start der gemeinsamen Piraten-Abenteuer möglichst reibungslos verläuft, findet im Vorfeld eine geschlossene Beta-Phase statt.

Auf die Closed-Beta und deren Termin macht Rare in einem Tweet aufmerksam und verrät auch, wie interessierte Spieler daran teilnehmen können. Eine besondere Belohnung gibt es obendrauf.

Closed-Beta von Sea of Thieves startet am Freitag

Getestet werden die Netzwerkfunktionen und weitere Bestandteile von “Sea of Thieves“ ab kommenden Freitag, bevor die Schleusen am Montag wieder geschlossen werden. Die Teilnahme erfolgt über eine simple Vorbestellung des Spiels. Nachfolgend die Details zur geschlossenen Beta in der Übersicht.

Wann startet die geschlossene Beta von “Sea of Thieves”?

Los geht es am Freitag, 12. April 2024 um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das Ende wird am Montag, 15. April 2024 ebenfalls um 11 Uhr eingeläutet.

Wie kann an der Beta von “Sea of Thieves” teilgenommen werden?

Für die Teilnahme am geschlossenen Beta-Test ist eine Vorbestellung des Piratenspiels im PlayStation-Store notwendig. Rare weist darauf hin, dass die Wahl der Edition keine Rolle spielt. Die Standardversion gibt es schon für 39,99 Euro. Zehn Euro mehr kostet die Deluxe-Edition. Und für weitere zehn Euro gibt es die Premium-Edition.

Werden Beta-Teilnehmer belohnt?

Alle PS5-Spieler, die sich an der geschlossenen Testphase von “Sea of Thieves” beteiligen, erhalten den Dauntless-Abenteurer-Titel und ein entsprechendes Segel. Beide können exklusiv auf der PlayStation-Plattform verwendet werden.

Außerdem profitieren Beta-Teilnehmer automatisch von zehn Berühmtheits-Stufen für den Season-12-Battle-Pass.

Welche Inhalte werden während der Beta von “Sea of Thieves” geboten?

Es ist bislang unklar, welche Inhalte PS5-Spieler in der geschlossenen Beta spielen können. Fest steht jedoch, dass sämtliches Ansehen, die Währung und kosmetische Belohnungen, die während der Fortschrittsleiste der Saison 11 verdient wurden, ins finale Spiel übertragen werden.

Was gibt es sonst noch zu beachten?

Teilnehmer an der geschlossenen Beta von “Sea of Thieves” haben keinen Zugang zum Piraten-Emporium und werden während dieser Phase ausschließlich mit anderen PlayStation-Spielern spielen. Die Trophäen sind in der Closed-Beta deaktiviert, aber der Fortschritt wird dennoch erfasst, übertragen und bei Veröffentlichung der Verkaufsversion entsprechend freigeschaltet.

Am 30. April 2024 folgt die Vollversion von “Sea of Thieves”. Der Titel unterstützt auf der neuen Plattform exklusive PlayStation-Server, die Funktionen des DualSense-Controllers, zahlreiche Trophäen zum Freischalten und die Möglichkeit, Fortschritte und Items von anderen Konsolen zu übertragen.

Für eine Unterstützung von PlayStation VR2 gibt es “derzeit keine Pläne“. Allerdings sickerte durch, dass „Sea of Thieves“ als eine Art Schlüsseltest angesehen wird, der über die weitere Veröffentlichung bisher exklusiver Xbox-Spiele auf PlayStation entscheidet. Weitere Informationen zum Port liefert eine FAQ.

