Sea of Thieves für PS5: So hat Sony die Rare-Entwickler unterstützt

Sea of Thieves für PS5:

Rare entwickelt nach Jahrzehnten erstmals für PlayStation. Das bisher Xbox-exklusive "Sea of Thieves" erobert die PS5. Doch wie betrachtet das Studio die Zusammenarbeit mit Sony?

Rare wurde in den 1980ern gegründet und entwickelte jahrelang für Nintendo-Systeme, bevor das Studio 2002 in den Besitz von Microsoft ging. In der Folgezeit verschob sich die Produktion hin zu einer exklusiven Xbox-Entwicklung. PlayStation-Systeme blieben stets außen vor.

Doch die Zeiten ändern sich. Activision Blizzard ist nicht mehr unabhängig. Gleiches gilt für Bethesda. Und bisher exklusive Xbox-Spiele erscheinen für PlayStation, womit wir wieder bei Rare sind. Das Studio, dessen Xbox-Spiel “Sea of Thieves” auf der PS5 landet, sprach in einem Interview über die Zusammenarbeit mit PlayStation.

Ohne Sea of Thieves-T-Shirt bei Sony unterwegs

In einem Interview mit The Guardian erzählte der Produzent Joe Neate, dass Sony das Team von Rare bei der Entwicklung der PS5-Version unter die Arme griff, an Besprechungen teilnahm und eigene Mitarbeiter zur Verfügung stellte, um bei Bedarf zu helfen.

“Das ist das erste Mal in der 40-jährigen Geschichte von Rare, dass wir auf einer Sony-Plattform entwickeln, was unglaublich ist”, so der Produzent. “Es war ziemlich surreal für uns, als wir einen Anruf bekamen und uns ein paar Folien über eine Plattform präsentiert wurden, von der wir nie gedacht hätten, dass wir die Gelegenheit bekommen würden, sie zu entwickeln.”

Das technische Team hinter “Sea of Thieves” sah die neue Gelegenheit eher pragmatisch und verfolgte den Ansatz, einfach loszulegen und mit dem Experimentieren zu beginnen.

“Wir hatten sie in einem geheimen Teil des Studios mit Milchglasfenstern versteckt, sodass niemand hineinschauen konnte. Es war vor allem die Aufregung”, erinnert sich Neate. “Wenn wir ihre Studios besuchten, mussten wir ohne ein Sea of Thieves-T-Shirt gehen, ihr könnt euch vorstellen, warum.”

Dass “Sea of Thieves” für PlayStation-Konsolen geplant ist, drang vor der Ankündigung durch. Und es scheint, dass der Piratentitel auf der Sony-Plattform auf zahlreiche Interessenten trifft. Die bisherigen Vorbestellungen sorgten zuletzt für den Spitzenplatz der entsprechenden PSN-Charts.

Weitere Meldungen zu Sea of Thieves:

Die PS5-Version von „Sea of Thieves“ erscheint am 30. April 2024. Angekündigt wurden im vergangenen Februar drei weitere Xbox-Spiele, die auf den PlayStation-Konsolen landen. Mehr könnten folgen, sofern die Aussagen von Xbox-Chef Phil Spencer richtig gedeutet werden.

Was haltet ihr davon, „Sea of Thieves“ auf der PS5 spielen zu können?

Weitere Meldungen zu Sea of Thieves.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren