Sea of Thieves auf PS5: Q&A-Artikel beantwortet die wichtigsten Fragen

Alle Fragen, die PlayStation-Nutzer vor der baldigen Veröffentlichung von "Sea of Thieves" für PS5 haben, beantwortete Rare in einem Entwickler-Artikel. Unter anderem ist nun die Transfer-Frage geklärt.

In diesem Monat nimmt „Sea of Thieves“ Kurs auf die PS5. Der Release findet am 30. April statt.

Das zuständige Entwicklerstudio Rare veröffentlichte nun einen Frage-Antwort-Artikel. Hier beantworten die Verantwortlichen alle wichtigen Fragen der PlayStation-Community.

Alle Fortschritte lassen sich übertragen

Eine der Fragen lautet, ob sich der Fortschritt von bisherigen Xbox- und PC-Spielern übertragen lässt. Die Antwort ist Ja! Wer seinen Microsoft- und seinen PlayStation-Account miteinander verknüpft, kann jeden aktiven Piraten auf der PS5 weiterspielen.

Auch zusätzlich erworbene kosmetische Items werden verfügbar sein. Nur Gegenstände, die über plattformexklusive Angebote verfügbar waren, lassen sich vielleicht nicht vollständig ausrüsten.

Solltet ihr von Null an beginnen, braucht ihr ebenfalls einen Microsoft-Account. Wer sich später über seine Fortschritte informieren möchte, kann das auf www.seaofthieves.com machen.

Crossplay kann ausgeschaltet werden

Dank Crossplay können die PS5-Spieler gemeinsam mit Xbox- und PC-Gamern zocken. Allerdings können die PlayStation-Besitzer unter sich bleiben, falls sie möchten. Die Crossplay-Funktion lässt sich nämlich jederzeit ausschalten. Wer hingegen nur mit Controller-Nutzern spielen möchte, kann das ebenfalls einstellen.

Die Spieler-Basis wird sich durch den PS5-Release definitiv vergrößern. Deshalb fragen sich manche, ob zukünftig wieder sechs Schiffe auf einem Server vorkommen könnten. Diese Option wird gerade untersucht, Updates dazu folgen später.

Darüber hinaus erklärten die Entwickler ein wenig den Einsatz des DualSense-Controllers. Schon vor einem Monat bestätigte Rare die Unterstützung.

Haptisches Feedback – eine erweiterte Erfahrung beim Erkunden der Spielwelt und den verschiedenen Interaktionen.

– eine erweiterte Erfahrung beim Erkunden der Spielwelt und den verschiedenen Interaktionen. Adaptive Trigger – verbessertes Gunplay, bei dem ihr jeden Abzug spüren könnt.

Wie sieht es mit der Grafik aus? Das Piraten-Abenteuer läuft mit einer 4K-Auflösung und 60 FPS. Wer ein Gerät besitzt, das 120 Hz unterstützt, kann einen Performance-Modus auswählen. Hier sinkt die Auflösung auf 1080p herab.

Die Standard Edition kostet im PS Store 39,99 Euro. Zehn Euro teurer ist die Deluxe Edition, während für die Premium Edition 59,99 Euro verlangt wird.

Nicht nur über die PS5, sondern auch PlayStation Portal lässt sich „Sea of Thieves“ spielen. Eine PS VR2-Version ist nach aktuellem Stand wiederum nicht geplant.

