DE-Charts: Fallout, Helldivers 2 & Stellar Blade – Die 20 erfolgreichsten Titel im April 2024

In Zusammenarbeit mit Games Sales Data (GSD) veröffentlichte Game, der Branchenverband der deutschen Videospielindustrie, die hiesigen Software-Charts aus dem Monat April 2024. Auch in Deutschland profitierten die diversen "Fallout"-Spiele vom Erfolg der TV-Serie.

Nur kurz nach dem Start der erfolgreichen TV-Serie schossen die Verkaufszahlen der diversen „Fallout“-Titel in die Höhe. Vor allem das ursprünglich im November 2015 veröffentlichte „Fallout 4“ profitierte vom Erfolg der TV-Serie.

Doch auch das kostenlose Next-Gen-Upgrade dürfte seinen Teil zu den steigenden Verkaufszahlen beigetragen haben. Wie die von Game, dem Verband der deutschen Videospielbranche, veröffentlichten Software-Charts aus dem April 2024 verdeutlichten, bildete der deutsche Markt hier keine Ausnahme.

In Deutschland sorgte die TV-Serie ebenfalls für steigende Verkaufszahlen und sorgte dafür, dass sich „Fallout 4“ im letzten Monat die Spitze der hiesigen Software-Charts sicherte. Mit „Fallout 76“ auf dem siebten Rang, „Fallout: New Vegas“ auf Platz 13 und „Fallout 3“ auf Platz 20 kehrten drei weitere Ableger in die deutschen Charts zurück.

Wie schlug sich Stellar Blade?

Weiterhin auf einem beeindruckenden Niveau verkauft sich zudem das von Arrowhead entwickelte „Helldivers 2“. Genau wie im März landete der Coop-Shooter, der zuletzt mit der mittlerweile wieder zurückgenommenen PSN-Pflicht auf Steam für Wirbel sorgte, auf Platz 2.

Komplettiert werden die Top 3 von EAs Fußball-Simulation „EA Sports FC 24“. Diese musste den ersten Platz räumen und landete im April 2024 auf dem dritten Rang. Anschließend folgen mit „GTA 5“ und „Call of Duty: Modern Warfare 3“ zwei alte Bekannte aus den Vormonaten.

Der erste und einzige Neueinsteiger in den Top 20 wartet auf dem sechsten Platz. Die Rede ist vom PS5-exklusiven Action-Titel Stellar Blade, der in den letzten Tagen die Community begeisterte.

Während dem Rennspiel „Gran Turismo 7“ auf Platz 10 ebenfalls der Wiedereinstieg in den hiesigen Software-Charts gelang, musste Capcoms Action-Rollenspiel „Dragon’s Dogma 2“ ordentlich Federn lassen. Nach dem erfolgreichen Start im März 2024 reichte es im letzten Monat nur noch für Rang 15.

Anbei die von Game und Games Sales Data (kurz: GSD) veröffentlichten Top 20 der deutschen Software-Charts im April 2024. Abgesehen von Nintendos Spielen im eShop werden im Rahmen der Charts sowohl physische als auch digitale Verkäufe berücksichtigt.

Weitere Meldungen zu DE-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren