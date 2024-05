PS5 und PS4: PSN-Vorbesteller-Charts – Editionen weiterhin gefragt

Publisher animieren Spieler häufig mit Boni und einem früheren Zugang zur Vorbestellung kostspieliger Editionen. In den neusten Charts sind sie mehrfach vertreten.

Auch am heutigen Montag möchten wir einen Blick auf die derzeit erfolgreichsten Vorbestellungen im PlayStation-Store werfen. Sie machen deutlich, dass viele Spieler ein Interesse an zusätzlichen Inhalten und Vorteilen haben.

Laut Sony sind PSN-Kunden derzeit besonders von der “F1 24 Champions Edition” angetan. Sie verweilte schon am vergangenen Montag auf der Pole-Position, wofür es offensichtliche Gründe gibt. Einerseits ist das Rennspiel eine der wenigen Veröffentlichungen der kommenden Wochen. Und mit der kostspieligeren Version erhalten Käufer einen dreitägigen Vorabzugang sowie Spezial-Events mit freischaltbaren Belohnungen. Die Standardversion von “F1 24” landete deutlich weiter hinten.

Die finale Form schlägt Shadow of the Erdtree

Ebenfalls gefragt ist das Paket “Destiny 2: Die finale Form + Jahrespass”. Das Addon geht im Juni an den Start und scheint schon vor dem Launch auf eine große Fan-Basis zu treffen. Auf den zwei weiteren Plätzen folgt “Shadow of the Erdtree” – die kommende Erweiterung für “Elden Ring”. Der Download-Zusatz erscheint im Juni. Einmal ist sie als Bundle mit dem Hauptspiel vertreten.

Auf den weiteren Rängen verweilen die Gründer-Edition und die Super-Gründer-Edition von “Smite 2”. Und auch “Star Wars Outlaws” taucht mehrfach in der Liste der laut Sony erfolgreichsten Vorbestellungen auf. Die Ultimate-Edition ist weiterhin die erfolgreichste Option. Auch hier gilt: Ubisoft verspricht neben weiteren Zusatzinhalten einen dreitägigen Vorabzugang, was allerdings auch für die Gold-Edition gilt.

Nachfolgend die derzeit meistverkauften Vorbestellungen laut PlayStation-Store:

F1 24 Champions Edition €99,99 Destiny 2: Die finale Form + Jahrespass €99,99 Elden Ring Shadow of the Erdtree €39,99 Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition €79,99 Smite 2 Gründer-Edition €29,99 Smite 2 Ultimative Gründer-Edition €99,99 Final Fantasy 14: Dawntrail – Collector’s Edition €59,99 Star Wars Outlaws Ultimate Edition €139,99 Destiny 2: Die finale Form €49,99 Star Wars Outlaws €79,99 Earth Defense Force 6 Deluxe Editon €89,99 Star Wars Outlaws Gold-Edition €119,99 Slime Rancher 2 €29,99 F1 24 Standard Edition €79,99 Monster Hunter Stories Deluxe Collection €69,99 Final Fantasy 14: Dawntrail €44,99 Smite 2 Deluxe-Gründer-Edition €59,99 The Elder Scrolls Online Deluxe Upgrade: Gold Road €54,99 Elden Ring Shadow of the Erdtree Premium Bundle €49,99 The Elder Scrolls Online Upgrade: Gold Road €39,99

Falls ihr wissen möchtet, welche Spiele nach dem Launch die meisten PSN-Kunden anziehen, könnt ihr einen Blick auf die März-Charts des PlayStation-Stores werfen. Die April-Ausgabe müsste in den kommenden Tagen folgen.

