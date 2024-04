Elden Ring: Bandai Namco zeigt, was ihr für 250 Euro bekommt

Die "Elden Ring"-Erweiterung "Shadow of the Erdtree" wird auch eine 250 Euro teure Collector's Edition erhalten. Bandai Namco gewährt einen kurzen Blick auf den Hauptinhalt.

Bandai Namco Entertainment und From Software werden in gut zwei Monaten mit „Shadow of the Erdtree“ eine umfangreiche Erweiterung für „Elden Ring“ veröffentlichen. Für viele Fans des Spiel des Jahres 2022 ist dies ein großes Ereignis.

Da dem Publisher das hohe Interesse an den neuen Inhalten vollkommen bewusst ist, bietet man den Spielern auch eine kostspielige Collector’s Edition an. Zum Preis von 249,99 Euro kann man sich die große Edition sichern.

Der Pfähler wartet in Elden Ring auf euch

Wenn man bedenkt, dass die „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung einzeln lediglich 39,99 Euro kostet, ist dies sicherlich ein satter Aufpreis. Allerdings möchte Bandai Namco den „Elden Ring“-Fans auch einiges an Mehrwert bieten.

Neben der eigentlichen Erweiterung, die in digitaler Form beiliegt, werden die Käufer der Collector’s Edition auch einen digitalen Soundtrack erhalten. Jedoch werden auch zwei physische Inhalte in dem Gesamtpaket enthalten sein.

Der „Heilige Gral“ dieser Collector’s Edition wird die 46 Zentimeter große Figur von Messmer dem Pfähler sein. Dieser Charakter war bereits sehr präsent in dem Gameplay-Trailer zu „Shadow of the Erdtree“ zu sehen. Zudem ist er tief in der Lore der Zwischenlande verwurzelt, wie aufmerksame Spieler bereits in dem Hauptspiel von „Elden Ring“ erleben konnten.

Darüber hinaus kann man sich auch auf ein exklusives Hardcover Artbook freuen. Zwar wird dieses lediglich in englischer Sprache beiliegen, jedoch kann man auf 40 Seiten die wundervollen Kreationen von From Software betrachten, die einem zum Teil sicherlich wieder Albträume verursachen werden.

Damit man bereits vorab einen Eindruck von der Collector’s Edition erhält, hat Bandai Namco Entertainment ein kurzes Video auf X veröffentlicht. In diesem erhalten wir einige Nahaufnahmen zu der Figur.

Treat yourself to 18 inches of Messmer the Impaler and more with the Elden Ring: Shadow of the Erdtree Collector's Edition. #ELDENRING



Pre-order ELDEN RING Shadow of the Erdtree: https://t.co/oYk0s9FqpN pic.twitter.com/IG9KKBJ9hT — Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) April 15, 2024

„Shadow of the Erdtree“ wird am 21. Juni 2024 die Welt von „Elden Ring“ auf der PlayStation 5, der PlayStation 4, der Xbox Series X/S, der Xbox One und dem PC erweitern. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken. Bei neuen Informationen bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

