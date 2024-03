Elden Ring: Spieler entdeckt auch nach 1.000 Spielstunden noch neuen Boss

Das 2022 erschienene Elden Ring hält anscheinend doch noch so manche Überraschung für seine Spieler bereit. Und damit ist keines der Geheimnisse gemeint, die die Nutzer laut dem Director Hidetaka Miyazaki noch immer nicht entdeckt haben.

Auf Reddit teilte ein Gamer nun mit, dass er nach 1.000 Spielstunden kürzlich auf einen neuen Boss gestoßen war. Dies startete eine Diskussion darüber, wie viele der optionalen Feinde in „Elden Ring“ übersehen werden können.

„Ist das dein erstes Mal abseits des Weges?“

Bei dem betreffenden Boss, dem der Nutzer jetzt erst begegnet ist, obwohl dieser bereits seit dem Launch „Elden Ring“ spielt, handelt es sich um den Feldboss Sternenfallbestie. Dieser ist ein wenig versteckt auf dem Altus-Plateau in der Nähe der beiden Baumwächter anzutreffen. Die Spieler müssen nach einem großen Krater Ausschau halten, der sich etwas südlich von der Stormcaller Church befindet.

Die Begegnung scheint von einigen Spielern leicht übersehen zu werden, da an dem Platz, an dem der Feldboss auftaucht, aus der Ferne nur ein Starcaller zu sehen ist. Wenn man sich jedoch nähert, taucht plötzlich die Sternenfallbestie auf. Einige Mitspieler auf Reddit machen sich lustig über den Nutzer, der den Feldboss erst nach 1.000 Stunden im Spiel entdeckte. „Ist das das erste Mal, dass du dich abseits der Wege herumgetrieben hast?“ scherzte etwa ein Redditor.

Allerdings scheint der Nutzer mit seinem Fund nicht alleine zu sein. In dem Beitrag meldeten sich einige weitere Spieler, die dem Boss ebenfalls noch nicht begegnet sind. Aber auch andere Gegner scheinen sich vor einigen Nutzern zu verstecken. So zeigten sich Spieler in dem Beitrag erstaunt, dass in „Elden Ring“ gleich zwei Mal der Boss Mogh, Fürst des Blutes zu finden ist. Ein weiterer Spieler erstaunte seine Mitspieler, als er angab, nach vielen Stunden im Spiel einen neuen humanoiden Gegner gefunden zu haben, der sich in einen Bären verwandelt, wenn er angegriffen wird.

