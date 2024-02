Elden Ring: Ein letztes Geheimnis haben die Fans noch nicht entdeckt, erklärt Miyazaki

Der Erfolgshit "Elden Ring" steckt voller Geheimnisse und Mysterien. In einem Interview verriet Hidetaka Miyazaki, der Präsident von FromSoftware, dass Spieler auch zwei Jahre später nicht alle Rätsel entschlüsseln konnten.

Am 21. Juni 2024 soll mit „Shadow of the Erdtree“ der erste große DLC-Zusatz für „Elden Ring“ erscheinen. Schon jetzt haben die Entwickler von FromSoftware klargemacht, dass sich Spieler auf die bisher größte Erweiterung freuen können.

Doch bis es so weit ist, gibt es im Hauptspiel weitere Geheimnisse zu entdecken, wie Hidetaka Miyazaki, der Präsident des Entwicklerstudios, in einem Interview verrät.

Ein kleines Element bleibt unentdeckt

In einem Interview mit IGN widmete sich Hidetaka Miyazaki unter anderem der Frage, ob in „Elden Ring“ noch Geheimnisse existieren, die Spieler nicht entdeckt haben. In seiner Antwort räumte er, dass die Fans die meisten Mysterien aufdecken konnten und das Team selbst überrascht sei, wie viel die Community herausfand. Doch eine kleine Sache gebe es noch.

„Für mich persönlich existiert ein kleines Element, bei dem ich das Gefühl habe, dass es noch nicht entdeckt wurde. Es bleibt abzuwarten, ob die Spieler dafür weitere Interpretationen anstellen müssen oder mehr erkunden und spielen müssen. Das ist etwas, worauf ich mich freue“, so Miyazaki.

Jedoch fügte er hinzu: „Ich glaube, es ist keine Frage ob, sondern wann es entdeckt wird. Aber vielleicht gibt es da etwas Kleines, das immer noch fehlt“.

Weitere Hinweise, worum es sich vielleicht handeln könnte, verriet der erfahrene Entwickler nicht.

Die Soulsborne-Spiele sind seit jeher dafür bekannt, dass sie voller Geheimnisse und Mysterien stecken, die von den Spielern auf eigene Faust herausgefunden werden müssen. So kam es durchaus vor, dass auch Monate nach dem Release von „Elden Ring“ immer noch neue Entdeckungen gemacht wurden.

Sicherlich wird auch der DLC „Shadow of the Erdtree“ zahlreiche Rätsel bereithalten. In einer Übersicht haben wir die Collector’s Edition und Preise der Erweiterung vorgestellt.

