Elden Ring 2: 23 Millionen Argumente, doch was sagt FromSoftware?

Das vor zwei Jahren veröffentlichte "Elden Ring" zog Millionen Spieler an, was den Weg für einen Nachfolger bahnen dürfte. Der FromSoftware-Präsident Hidetaka Miyazaki äußerte sich zu den Sequel-Möglichkeiten allerdings vorsichtig. Und auch ein zweiter DLC war Thema des Gesprächs.

“Elden Ring” ist für FromSoftware ein riesiger Erfolg. Das im Westen von Bandai Namco auf den Markt gebrachte Action-RPG kommt mittlerweile auf 23 Millionen Verkäufe. Damit spielt der Titel in der Liga der ganz großen Blockbuster mit, was wiederholt die Frage nach einem Nachfolger aufkommen ließ.

Es ist ein Thema, dem sich der FromSoftware-Präsident Hidetaka Miyazaki in einem Gespräch mit IGN annahm.

Elden Ring 2 oder zweiter DLC?

Miyazaki zeigte sich einem Nachfolger gegenüber offen und verwies darauf, dass man “niemals nie sagen“ sollte. Ebenfalls spreche der Entwickler nicht von einem “vorläufigen Ende der Elden Ring-Saga”.

Der Präsident verglich die Situation mit “Dark Souls 3”. Man wollte die Möglichkeiten, die sich damals boten, “nicht einfach platt machen oder ihnen einen Riegel vorschieben”.

“Und mit Elden Ring verhält es sich ähnlich”, so Miyazaki. „Wir wollen die Möglichkeiten dafür nicht entmutigen. Es könnte in der Zukunft weitere Ideen geben.“

In nächster Zeit konzentriert sich das Team auf die Veröffentlichung von “Shadow of the Erdtree”, der ersten Erweiterung für “Elden Ring”. Mit einem Preis von mindestens 39,99 Euro – die Collector’s Edition kostet sogar 249,99 Euro – nähert sich der DLC der Größenordnung eines vollständigen Spiels. Auch inhaltlich verspricht FromSoftware einen ziemlichen Brocken. Es sei der „bisher größte DLC von From Software“.

Folgt nach “Shadow of the Erdtree” ein zweiter DLC dieser Art? Entsprechende Gerüchte kamen in der Vergangenheit mehrfach auf.

Laut Miyazaki gebe es „derzeit keine Pläne für einen zweiten DLC oder eine Fortsetzung“. Doch das Team möchte „diese Möglichkeit nicht völlig ausschließen“.

Sequels gehören zur Geschichte von FromSoftware. Von “Dark Souls” und “Armored Core” erschienen mehrere Teile. Andere Spiele wie “Bloodborne” blieben ein Einzelwerk. Doch auch zu dieser IP äußerte sich das Studio-Oberhaupt in dieser Woche:

Zunächst sind die Augen auf “Elden Ring: Shadow of the Erdtree” gerichtet. Die Erweiterung bekam gestern nicht nur einen Termin spendiert. Ebenfalls können Fans einen Gameplay-Trailer starten.

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren