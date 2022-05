Elden Ring: Einer der härtesten Bosse ist Miyazakis Liebling

„Elden Ring“ hat eine Vielzahl von unterschiedlichen Gegnern und Bossen. Um das Ende des Action-Rollenspiels zu erreichen, ist es nicht einmal nötig, gegen alle der meist riesigen und fiesen Widersacher anzutreten. Wenn Spieler nur das Nötigste erledigen, um durch „Elden Ring“ zu kommen, ist es sogar möglich, den liebsten Boss des Game Directors Hidetaka Miyazaki zu verpassen.

Miyazaki liebt herausfordernde Bosse

In einem Interview mit Xbox Wire Japan hat Miyazaki kürzlich über „Elden Ring“ gesprochen. So verriet er, dass die Entwickler von FromSoftware bei den Arbeiten an den jeweiligen Gegenden des Spiels bereits eine Vorstellung davon hatten, welche Bosse auf der Map platziert werden sollten. Die Maps wurden so auf der Grundlage des Gameplays der Bosse entworfen und das Gameplay der Bosse basiert auf den Karten, auf denen sie erscheinen.

Danach wurde der Game Director gefragt, welcher der Gegner in „Elden Ring“ sein persönlicher Lieblingsboss ist. „Es ist sehr schwer, sich zu entscheiden, aber ich würde Sternengeißel Radahn nennen“, so Miyazaki in dem Interview. „Er ist eine faszinierende Figur und ich mag die ganze Situation rund um das Radahn-Festival [Fest des Krieges]. Ich denke, es hat einen wortwörtlichen Sinn für Feierlichkeiten und Ausgelassenheit, aber auch eine für uns typische Traurigkeit. Als ich zum ersten Mal über die Idee zum Radahn-Festivals sprach, hat es niemand im Team ernst genommen.“ Als weitere Favoriten nannte Miyazaki Godrick der Verpflanzte und Rykard, Fürst der Blasphemie.

Vor dem Release von „Elden Souls“ hatte Hidetaka Miyazaki bereits verraten, auf welchen Boss aus den FromSoftware-Spielen er am meisten stolz ist. Damals hatte es ihm der Alte Mönch aus „Demon’s Souls“ besonders angetan. Der Grund dafür war das besondere Konzept des Bosskampfes.

Quelle: Xbox Wire Japan, VG247

