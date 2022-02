Demon’s Souls: Auf diesen Boss ist Miyazaki besonders stolz

Das neueste Spiel aus dem Hause FromSoftware, „Elden Ring“, steht schon fast in den Startlöchern. Das Action-Rollenspiel wird bereits am 25. Februar 2022 erscheinen. Zum bevorstehenden Release sprachen einige Entwickler der PlayStation Studios über ihre Erfahrungen mit den Souls-Spielen und ihre liebsten Bossen aus den bockschweren Games.

Auch der Game Director von „Elden Ring“ und Schöpfer der Souls-Spiele, Hidetaka Miyazaki, war mit von der Partie. Er sprach darüber, auf welchen Boss er besonders stolz ist.

Alter Mönch aus „Demon’s Souls“ blieb Devs im Gedächtnis

„Wenn wir über einen Boss sprechen, auf den ich ‚am meisten stolz‘ bin (um diese spezifischen Worte zu verwenden), wäre es wahrscheinlich der Alte Mönch aus ‚Demon’s Souls’“, so Miyazaki. „Der Grund dafür ist, dass es viel Widerstand gegen dieses Design und das, was wir damit zu tun versuchten, gab. Aber es war etwas, was ich wirklich, wirklich tun wollte. Ich wollte dieses Boss-Konzept ins Spiel bringen, sowohl aus Sicht des visuellen Designs als auch aus der Gameplay-Perspektive, einschließlich des Multiplayer-Elements. Sowohl von der Umsetzung als auch vom Spaßfaktor haben wir viel Gegenwind bekommen und niemand hat damals daran geglaubt. Aber am Ende haben wir es geschafft und ich denke, es wurde ein faszinierender Boss, den die Fans zu schätzen wussten.

Bei ‚Demon’s Souls‘ gab es während der Entwicklung viele Mechaniken, die schwer umzusetzen waren. Die asynchronen Online-Features waren zum Beispiel sehr kompliziert. Aber ich denke, der Old Monk steht für diese Schwierigkeiten und wie wir uns durchgesetzt und etwas geschaffen haben, auf das wir stolz sind.“

Die Spieler treffen in Welt 3-3 auf den Alten Mönch in seinem Elfenbeinturm. Das Besondere an dem Kampf erleben Spieler, die „Demon’s Souls“ online spielen. Denn der Mönch beschwört dann einen echten Spieler als Phantom, gegen den man antreten muss. Spielt man hingegen offline, ist der Kampf gegen den Mönch nicht ganz so denkwürdig.

Dieses Design ist auch Thomas Hart, Associate Community Manager bei den Insomniac Games, besonders im Gedächtnis geblieben. Er war erst verärgert, weil er nicht wusste, wie er die Muster des Bosses lernen sollte, wenn sich dieser nach jedem Kampf veränderte. Erst später realisierte er, dass er nicht etwa gegen eine KI, sondern gegen einen echten Spieler antrat.

Weitere Bosse, die von den verschiedenen Entwicklern als ihre Lieblings-Kämpfe genannt wurden, sind Great Grey Wolf Sif, Dragonslayer Ornstein und Executioner Smough sowie Knight Artorias aus „Dark Souls“. Dazu kommen Dancer of the Boreal Valley und Nameless King aus „Dark Souls 3“. „Bloodborne“ ist ebenfalls in der Liste der besten Bosse vertreten: Lady Maria of the Astral Clocktower und Ludwig the Holy Blade wurden von den Entwicklern genannt.

Auch das letzte veröffentlichte Spiel von FromSoftware hat den Devs zufolge einige spannende Kämpfe zu bieten. Von „Sekiro: Shadows Die Twice“ sind den Entwicklern vor allem die Bosse Owl, Guardian Ape und Lady Butterfly im Gedächtnis geblieben.

Quelle: PlayStation Blog

