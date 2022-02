Elden Ring: Cover enthüllt Speicherplatzbedarf auf PS4 und PS5

"Elden Ring" nähert sich der Veröffentlichung. In der Zwischenzeit könnt ihr euren Konsolenspeicher aufräumen und Platz für das From Software-Spiel machen. Neue Angaben zu den Dateigrößen liegen vor.

Es scheint, dass das kommende Rollenspiel „Elden Ring“ kein Leichtgewicht ist. Nachdem im vergangenen Jahr noch gemunkelt wurde, dass es der Titel auf eine Größe von um die 45 GB bringen wird, scheint die Realität eine andere zu sein.

Bis zu 80 GB werden es

So tauchten im Internet die Packshots des Titels auf, die darauf hindeuten, dass die Dateigröße der PS4-Version von „Elden Ring“ bei 60 GB liegt und es im Fall der PS5-Version ganze 80 GB sind. Nachfolgend könnt ihr euch selbst davon überzeugen.

Elden Ring promotional box art for PS4/PS5 (Japan): On the back it says:

PS5 size: 80GB

PS4 size: 60GB Source: https://t.co/M1Zt5f9kuF pic.twitter.com/qAi8BIEYWv — Mordecai (@EldenRingUpdate) February 2, 2022

Das ist ein ordentlicher Batzen „Elden Ring“, allerdings muss beachtet werden, dass die deutsche Version des Spiels nicht zwangsläufig auf eine identische Dateigröße kommen muss. Ebenso ist offen, wie viele GB mit möglichen Updates hinzukommen werden.

„Elden Ring“ wird am 25. Februar 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Der Titel versetzt die Spieler in eine offene Fantasy-Welt, die frei erkundet werden kann. Dabei erlebt ihr eine Welt, „in der offene Felder mit einer Vielzahl von Situationen sowie riesige Dungeons mit komplexen und dreidimensionalen Designs nahtlos miteinander verbunden sind“.

Mit „Elden Ring“ gibt es entsprechend eine deutliche Abkehr von der Linearität der „Souls“-Spiele. Diese Offenheit im Gameplay und die allgemeinen Koop-Funktionen lassen die Spannung bei vielen Fans steigen. Letztendlich sollte eine Welt erschaffen werden, die die Spieler zur Erkundung motiviert und sie gleichzeitig immer wieder mit Überraschungen konfrontiert.

Wie in den „Souls“-Spielen gibt es eine Multiplayer-Komponente, die in „Elden Ring“ noch einmal auf eine neue Ebene gehoben werden soll. So wurden Beschwörungspools eingeführt, die es einfacher denn je machen, in Dungeons und Bosskämpfen zusammenzuarbeiten. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer „Elden Ring“-Übersicht.

