Elden Ring: Neues Gameplay zeigt Gebiet „Liurnia of the Lakes“

Vor dem bevorstehenden Release von „Elden Ring“ gewähren die Entwickler neue Eindrücke zu dem Action-Rollenspiel. Ein neues Gameplay-Video zeigt nun das Gebiet „Liurnia of the Lakes“.

Am 25. Februar können sich Fantasy-Freunde in FromSoftwares neuestes Action-Rollenspiel „Elden Ring“ wagen. So kurz vor dem Release geben die Entwickler durch neue Gameplay-Videos immer wieder kleine Einblicke in die offene Spielwelt. Nachdem kürzlich der Mini-Dungeon „Castle Mourne“ gezeigt wurde, ist nun das Gebiet „Liurnia of the Lakes“ dran.

Gameplay zeigt Wassergebiet mit einzigartigen Feinden

Wie der Name es schon vermuten lässt, handelt es sich bei „Liurnia of the Lakes“ um ein Gebiet, das von viel Wasser umgeben ist. Ein Großteil des Areals scheint überflutet. Erhöhte Wiesen ragen aus den Teichen empor. Zudem ist das Gebiet von Ruinen gesäumt.

In „Liurnia of the Lakes“ bekommen es die Spieler mit einzigartigen Feinden zu tun. In dem Video kämpft der Protagonist gegen seltsame Wesen mit weißer Haut und riesigen Köpfen. Zuerst greift der Charakter Wesen an, die mehrzackige, kurze Stichwaffen tragen. Diese haben es ganz schön in sich, denn sie pusten nicht nur eine Art eisigen Wind aus, sondern schlagen auch Rad und versuchen so, auszuweichen oder auch anzugreifen. Während des Kampfes kommt ein weiterer Gegner hinzu, der größer ist und mit einem dicken Ast zuschlägt.

In dem neuen Video zu „Elden Ring“ sieht man die Waffen Speer und Peitsche in Aktion. Darüber hinaus ist ein neuer Zauberspruch zu sehen, der die Gegner in eine schwarze Wolke hüllt. Einmal gewirkt, verliert der Feind den Spieler leicht aus den Augen, wodurch Angriffe in den Rücken vereinfacht werden.

Zuletzt wird eine Quest in „Liurnia of the Lakes“ gezeigt. In dieser geht es darum, einem Geist zu folgen. Der Geist taucht immer mal wieder kurz auf. Die Spieler müssen daher auf seine ätherischen Fußspuren achten. Der Geist führt den Protagonisten zu einer verlassenen Mine, durch die man sich durchkämpfen oder aber durchschleichen kann.

