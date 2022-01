Elden Ring: Neues Gameplay zeigt den Mini-Dungeon „Castle Mourne“

In wenigen Wochen werden Dark Fantasy-Fans wieder auf ihre Kosten kommen, wenn sie die weitläufige Welt des Action-Rollenspiels „Elden Ring“ erkunden werden. Dabei wird der Fokus auf den Erkundungen liegen, die einem so manches Geheimnis offenbaren werden. Schließlich wird man auch auf zahlreiche Mini-Dungeons stoßen können, in denen so manche Herausforderung auf einen warten wird.

Eine große Herausforderung im Mini-Dungeon

Nun haben die Kollegen der Game Informer ein neues fünfminütiges Gameplay-Video zu „Elden Ring“ veröffentlicht, in dem man uns den Mini-Dungeon „Castle Mourne“ zeigt. Dazu hat Daniel Tack von der Game Informer auch folgende Worte verloren: „Castle Mourne, gelegen im südlichen Limgrave auf der Weeping Peninsula, ist ein Ort, an dem die Schrecken gebunden sind. Chimäre, löwenartige Kreaturen und andere Überraschungen warten auf den Spieler, wenn er es wagt sich zu nähern. Auch wenn diese Lokalität in die Mini-Dungeon-Klassifizierung fällt, ist sie deutlich größer als alle anderen kleinen Angebote, die ich in meinen zehn Stunden Gameplay erlebt habe ─ mit einem gefährlichen Angang und mehreren Checkpunkten.“

Die Spieler werden alles daran setzen müssen, um Elden Lord zu werden. Dabei wird man sich auch der „Golden Order of The Lands Between“ stellen müssen, die mit Godfrey einst den allerersten Elden Lord stellten. Sie sind ein Überbleibsel der goldenen Zeit des Wohlstands und der Erhabenheit. Einmal mehr wird From Software auch eine tiefgreifende Lore in die Spielwelt einbauen, die in Zusammenarbeit mit dem Fantasy-Schriftsteller George R.R. Martin entstanden ist.

„Elden Ring“ wird am 25. Februar 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erscheinen. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken. Hier ist jedoch erst einmal das neueste Gameplay-Video:

