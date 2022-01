Elden Ring: Goldstatus erreicht und neue Gameplay-Szenen

Auf der Taipei Game Show 2022 gab From Software den Goldstatus von "Elden Ring" bekannt. Damit steht dem geplanten Februar-Release nichts mehr im Weg.

„Elden Ring“ ist gold gegangen. Die Meisten von euch wissen, was das heißt: Der Titel kann pünktlich am 25. Februar dieses Jahres für PlayStation, Xbox und PC erscheinen. Die grundsätzliche Entwicklung ist somit nämlich abgeschlossen, weshalb die Massenproduktion gestartet werden kann.

Day One-Patch befindet sich in Arbeit

From Softwares Produzent Yasuhiro Kitao nutzte die Taipei Game Show 2022 unter anderem dafür, den Goldstatus des Soulslike-Rollenspiels zu verkünden. Dazu teilte er mit, dass die Entwicklung reibungslos verläuft. Die Master-Version wurde inzwischen eingereicht und auch am geplanten Day One-Patch wird schon gearbeitet. Letzteres soll sicherstellen, „dass alles im Spiel so ist, wie es sein soll.“

Auf der PS5 wird „Elden Ring “ voraussichtlich rund 45 Gigabyte groß sein. Durch den hinzukommenden Patch kann sich die Dateigröße aber noch ein wenig erhöhen.

In der 45-minütigen Show sprach Kitao ausführlich über sein neuestes Werk und beantwortete dabei mehrere Fragen aus der Community. Egal ob das allgemeine Game Design, die offene Spielwelt und ihre abwechslungsreichen Dungeons oder die individuelle Charakter-Anpassung: Jedes relevante Thema wird angesprochen.

Zwischendurch werden immer wieder neue Gameplay-Szenen gezeigt, die eure Vorfreude auf „Elden Ring“ weiter steigern werden. Die komplette Aufzeichnung könnt ihr euch im Folgenden anschauen:

