Elden Ring: Gameplay-Video zeigt den halb-menschlichen NPC Boc

Nach diversen Verschiebungen wird „Elden Ring“, das neue Rollenspiel der „Dark Souls“-Macher von From Software, in wenigen Wochen endlich für die Konsolen und den PC erscheinen.

Nachdem vor wenigen Tagen bereits ein Video auftauchte, das eine unfertige Version des Charakter-Editors zeigte, wurde auf YouTube ein weiteres inoffizielles Gameplay-Video veröffentlicht. In diesem ist zum einen das bereits aus dem geschlossenen Netzwerk-Test von „Elden Ring“ bekannte Gebiet zu sehen. Darüber hinaus dürfen wir zum ersten Mal einen Blick auf den halb-menschlichen NPC Boc werfen, der das besagte Gebiet unsicher macht.

Eine Fantasy-Welt aus der Feder von George R.R. Martin

„Elden Ring“ wird am 25. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht und euch in eine Welt verfrachten, die aus der Feder des „Game of Thrones“-Autoren George R.R. Martin stammt. Versprochen wird eine offene Fantasy-Welt, in der zahlreiche spannende Geschichten, Geheimnisse und natürlich tödliche Gegner auf angehende Abenteurer beziehungsweise Abenteurerinnen warten.

„Die Goldene Ordnung wurde zerstört. Erhebt Euch, Befleckter, und lasst Euch von der Gnade leiten, um die Macht des Eldenrings zu befehligen und zum Eldenfürsten im Zwischenland zu werden. Im Zwischenland, regiert von Königin Marika der Ewigen, ward der Eldenring gebrochen, die Quelle des Erdenbaums. Marikas Kinder, allesamt Halbgötter, rissen die Fragmente des Eldenrings an sich, die fortan als Große Runen bekannt waren. Die wahnsinnige Verderbtheit ihrer neuen Macht löste einen Krieg aus: die Zertrümmerung. Ein Krieg, der die Loslösung vom Höheren Willen bedeutete“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Nun liegt es an euch, euch den Eldenring zu sichern und euch zum neuen Eldenfürsten aufzuschwingen.

