Elden Ring: Video zeigt den unfertigen Charakter-Editor

Wenige Wochen vor dem Launch von "Elden Ring" traf ein weiteres Video ein. Es widmet sich dem Charakter-Editor des From Software-Titels bzw. dem, was im jüngsten Netzwerktest zu sehen war.

Das From-Software-Spiel „Elden Ring“ gehört zu den ersten großen Highlights des neuen Jahres. Schon im Februar könnt ihr euch in die düsteren Welten stürzen und allerlei fiese Widersacher zur Strecke bringen.

Zu den Features des RPGs gehört der Online-Modus, der euch mit anderen Spielern verbindet. Damit beim Launch in wenigen Wochen alles reibungslos klappt, wurde kürzlich ein weiterer Netzwerktest durchgeführt, aus dem ein Video im Netz landete.

So könnt ihr einen Blick auf den Charakter-Creator werfen, der im nachfolgenden Video des YouTube-Nutzers ER-SA zu sehen ist. Zu erkennen ist recht schnell, dass die Menüs unvollständig sind, da die meisten Optionen leer gelassen wurden. Allerdings scheinen sie funktional zu sein und geben dem Spieler die Möglichkeit, den Körperbau, das Geschlecht und mehr zu ändern.

Beim geschlossenen Netzwerktest von „Elden Ring“ konnten die Spieler aus fünf vorgefertigten Charakteren wählen und den Prozess der Charaktererstellung ganz auslassen.

Selbst Hand anlegen dürft ihr schon bald: So wird „Elden Ring“ am 25. Februar 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S den Markt erobern. Der Titel verfrachtet euch in eine offene Fantasy-Welt, die von euch frei erkundet werden kann.

Weitere Meldungen zu Elden Ring:

From Software setzte sich bei den Arbeiten an „Elden Ring“ das Ziel, eine Welt zu erschaffen, die die Spieler zur Erkundung motiviert und sie gleichzeitig immer wieder mit Überraschungen konfrontiert. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer „Elden Ring“-Übersicht.

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren