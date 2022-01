Elden Ring: Ausgewählte Schauplätze auf frischen Artworks – Geleaktes Gameplay zeigt den Crucible Knight

Kurz vor dem Release des Rollenspiels wurde ein frisches Artwork-Quartett zu "Elden Ring" zur Verfügung gestellt. Zu sehen sind dieses Mal ausgewählte Schauplätze und Charaktere, auf die ihr in der Welt des Fantasy-Abenteuers stoßen werdet. In einem geleakten Gameplay-Video zeigt sich zudem der Crucible Knight.

In wenigen Wochen erscheint mit „Elden Ring“ das neueste Rollenspiel der „Dark Souls“- und „Sekiro: Shadows Die Twice“-Macher von From Software für die Konsolen und den PC.

Kurz vor dem Release des vielversprechenden Fantasy-Abenteuers wurde ein frisches Quartett an Artworks zur Verfügung gestellt, auf denen ausgewählte Schauplätze und Charaktere zu sehen sind. Darüber hinaus tauchte kurz vor dem Release von „Elden Ring“ ein weiteres geleaktes Gameplay-Video zum Rollenspiel auf. In diesem zeigt sich mit dem Crucible Knight ein weiterer Gegner, auf den ihr in „Elden Ring“ stoßen werdet.

Erkundet eine offene Fantasy-Welt

Die Welt von „Elden Ring“ ging aus einer Zusammenarbeit zwischen den Entwicklern von From Software auf der einen und dem „Game of Thrones“-Autoren George R. R. Martin auf der anderen Seite hervor. Wie Game-Director Hidetaka Miyazaki kürzlich noch einmal verlauten ließ, dürft ihr euch in „Elden Ring“ auf eine offene Welt freuen, die mit zahlreichen Geheimnissen und tödlichen Gegnern versehen wurde.

„Und natürlich wollten wir in dieser brandneuen riesigen Welt, die wir geschaffen haben, diesem Spaß und der Freiheit der Spieler mehr als alles andere Vorrang geben. Damit einher gehen viele Charaktere, viele Ereignisse, die Sie integrieren möchten, ohne dass sich die Elemente gegenseitig auf die Zehen treten. Sie möchten, dass sich alles miteinander vermischt und sich gut mit dem Spieler verbindet. […] Und Sie möchten, dass es zum Voranschreiten und Erkunden motiviert“, führte Miyazaki diesbezüglich aus.

„Elden Ring“ wird am 25. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

