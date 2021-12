Elden Ring: Darum wird auf ausrüstbare Ringe verzichtet

Im Gegensatz zur "Dark Souls"-Reihe wird in "Elden Ring" auf ausrüstbare Ringe verzichtet. Eine Design-Entscheidung, auf die From Softwares Hidetaka Miyazaki im Gespräch mit der britischen EDGE etwas näher einging.

Mit „Elden Ring“ erscheint Anfang des kommenden Jahres das neueste Werk der „Dark Souls“- und „Sekiro: Shadows Die Twice“-Macher von From Software für die Konsolen und den PC.

Im Gespräch mit der britischen EDGE ging From Softwares Hidetaka Miyazaki noch einmal auf die Arbeiten an „Elden Ring“ ein und wies unter anderem darauf hin, dass es im Gegensatz zur „Dark Souls“-Reihe nicht möglich sein wird, Ringe auszurüsten und von entsprechenden positiven Effekten zu profitieren. Laut Miyazaki haben wir es hier mit einer Design-Entscheidung zu tun, die aus mehreren Gründen getroffen wurde.

Ringe werden in die Geschichte eingebettet

„Für diese Wahl gibt es mehrere Gründe. Die erste ist, dass wir Ringe als ausrüstbare Gegenstände in unseren vorherigen Spielen – insbesondere Dark Souls – häufig aufgegriffen haben, und so ermöglichten uns Talismane dieses Mal, diese Ideen auf eine andere Art und Weise mit einer größeren Vielfalt an Designs anzugehen“, führte Miyazaki aus.

Und weiter: „Und der zweite Grund ist, dass Ringe in diesem Spiel natürlich als physische ‚Fingerringe‘ existieren. Aber eher als einzigartige Gegenstände, die in die Geschichte und einzigartige Charakterereignisse eingebunden sind. Daher wollten wir, dass sie eine besondere Position innerhalb der Welt von Elden Ring einnehmen und auch gestalterisch etwas anderes in Bezug auf die Talismane darstellen.“

„Elden Ring“ erscheint 25. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

