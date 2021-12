Elden Ring: Spoiler-Alarm – Teile des Spiels geleakt

„Elden Ring“ wurde kürzlich einem umfangreichen Netzwerktest unterzogen, an dem zahlreiche Spieler teilnehmen konnten. Und inzwischen gelang es Dataminern offenbar, aus der Software Angaben zu extrahieren, die nicht für die breite Öffentlichkeit gedacht waren.

Die Dateien der Software enthalten demnach Quest- und Sprachdaten, die wichtige Teile der Handlung, einschließlich des Endspielinhalts, aufdecken. Den Spielern wird daher geraten, vor der Veröffentlichung von „Elden Ring“ vorsichtig zu sein, um unbeabsichtigte Spoiler zu vermeiden. Den Berichten zufolge wurden etwa 3000 Sprachdateien, Charaktermodelle und Animationsdaten sowie Dialogskripte aus den Quests des Spiels offengelegt.

Reddit verbietet Spoiler

Angesichts der immensen Spoiler wurden alle Informationen, die mit dem Datamining rund um „Elden Ring“ zu tun haben, auf dem r/Eldenring-Subreddit verboten, wie die Moderatoren im jüngsten Beitrag zu verstehen geben.

Zu beachten ist aber auch, dass es kaum eine Möglichkeit gibt, Beiträge zu diesem Thema zu verifizieren, sodass auch Fehlinformationen verbreitet werden. Das gilt ebenfalls für die Anzahl der Errungenschaften in „Elden Ring“, die kürzlich durchgesickert sind.

Unabhängig davon müssen die Spieler etwas länger auf das neuste Spiel aus dem Hause From Software warten. Der Termin von „Elden Ring“ wurde kürzlich um einen Monat auf den 25. Februar 2022 verschoben. Als Erklärung für die Verzögerung gab der zuständige Publisher Bandai Namco bekannt, dass „die Tiefe und strategische Freiheit des Spiels die ursprünglichen Erwartungen übertroffen hat“.

„Elden Ring“ verfrachtet euch in eine Welt namens The Lands Between, die in Zusammenarbeit mit dem Game of Thrones-Autor George R. R. Martin geschaffen wurde, der mit der Entwicklung der Geschichte des Spiels beauftragt wurde – allerdings schon vor längerer Zeit.

Martin betonte bereits im Juni, dass seine Arbeit an „Elden Ring“ vor Jahren abgeschlossen wurde. „Meine Arbeit daran war eigentlich schon vor Jahren abgeschlossen“, erklärte er gegenüber WTTW News Chicago. „Diese Spiele sind wie Filme, sie brauchen eine lange Zeit, um sich zu entwickeln.“

Hidetaka Miyazaki und sein Team hielten das Spiel jahrelang relativ geheim, was die Spoiler umso ärgerlicher gestaltet. Gleichzeitig sind die Erwartungen recht hoch: „Elden Ring“ hat, wie bereits „Bloodborne“ oder „Dark Souls 2“ zuvor, die Chance, ein Videospiel des Jahres zu werden.

