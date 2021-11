Elden Ring: Der Netzwerktest im Performance-Check – PS5 schlägt Xbox Series X

Im Rahmen des geschlossenen Netzwerktests hatten ausgewählte Nutzer die Möglichkeit, einen ersten ausführlichen Blick auf From Softwares "Elden Ring" zu werfen. In einer aktuellen Performance-Analyse wird der Frage nachgegangen, was das Fantasy-Rollenspiel auf den Konsolen der neuen Generation technisch zu bieten hat.

Um zum Release für eine möglichst reibungslose Erfahrung zu sorgen, wurde From Softwares kommendes Action-Rollenspiel „Elden Ring“ kürzlich einem geschlossenen Netzwerktest unterzogen.

Dieser bot ausgewählten Spielern nicht nur die Möglichkeit, einen ersten ausführlichen Blick auf „Elden Ring“ zu werfen. Gleichzeitig nutzten die Redakteure von Digital Foundry die gebotene Gelegenheit, um der technischen Umsetzung des Fantasy-Abenteuers auf den Zahn zu fühlen. Wie vor wenigen Tagen bereits von offizieller Seite bestätigt wurde, bekommt „Elden Ring“ auf der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S zwei unterschiedliche Darstellungsmodi spendiert. Je nach Vorliebe kann der Fokus hier auf die Framerate oder eine möglichst hohe Auflösung beziehungsweise die grafische Qualität gelegt werden.

Native 4K auf PS5 und Xbox Series X

Im Framerate-Modus peilen die Entwickler von From Software eine Darstellung von 60 Bildern die Sekunde an und setzen dabei auf eine dynamische Auflösung. Diese bewegt sich in der Regel zwischen 1512p und 1800p – je nachdem, wie viel auf dem Bildschirm gerade los ist. Die Bildwiederholungsrate im Framerate-Modus auf der PS5 liegt zwischen 45 und 60FPS. Auffällig ist, dass die Auflösung auf der Xbox Series X im Praxistest öfter in die Knie ging, als es auf der PS5 der Fall ist.

Im Qualitäts-Modus wiederum wird „Elden Ring“ sowohl auf der PlayStation 5 als auch der Xbox Series X in der nativen 4K-Auflösung auf den Bildschirm gezaubert – zusätzliche Details und optimierte Schatten inklusive. Auch hier offenbart die PS5-Version in der Praxis die etwas bessere Performance und bringt es im Schnitt auf 45FPS, wobei die Grenze zu den 30FPS niemals unterschritten wird. Auf der Xbox Series X hingegen laufen vergleichbare Szenen im Durchschnitt mit fünf bis sechs Bildern die Sekunde weniger.

Allerdings ist zu beachten, dass bis zum finalen Release von „Elden Ring“ am 25. Februar 2022 noch ausreichend Zeit für technische Optimierungen bleibt. Weitere Details zur gebotenen Performance des Netzwerktests entnehmt ihr dem folgenden Video.

