Banishers Ghosts of New Eden: Noch unentschlossen? Schnappt euch die kostenlose Demo

Banishers Ghosts of New Eden:

Solltet ihr noch nicht so genau wissen, ob "Banishers: Ghosts of New Eden" etwas für euch ist, empfehlen wir euch einen Blick in den PlayStation Store. Dort wartet ab sofort nämlich eine kostenlose Demo zum neuen Action-Rollenspiel von Don't Nod.

Im Februar veröffentlichten die „Life is Strange“- und „Vampyr“-Macher von Don’t Nod mit „Banishers: Ghosts of New Eden“ ihr neuestes Projekt für den PC und die Konsolen der aktuellen Generation.

Wie die internationalen Wertungen verdeutlichten, haben wir es bei „Banishers: Ghosts of New Eden“ mit einem Action-Rollenspiel zu tun, an dem sich bis zu einem gewissen Grad die Geister schieden. Auf Metacritic reichte die Spanne beispielsweise von überschwänglichem Lob bis hin zu harsch formulierter Kritik.

Unter dem Strich wartet nach mehr als 65 Reviews eine Durchschnittswertung von 78 Punkten. Um noch Unentschlossene zu ködern, zauberten die Entwickler von Don’t Not heute eine kleine Überraschung aus dem Hut.

Demo steht zum Download bereit

Wie das Studio bekannt gab, steht auf allen Plattformen ab sofort eine kostenlose Demo zu „Banishers: Ghosts of New Eden“ zum Download bereit. Wer sich diese sichern und dem Action-Rollenspiel eine Chance geben möchte, wird im PlayStation Store fündig.

Wie gehabt könnt ihr eure Fortschritte beim Kauf der Vollversion aus der Demo übernehmen und euer Abenteuer nahtlos fortsetzen.

Offiziellen Angaben zufolge umfasst die Probefassung zu „Banishers: Ghosts of New Eden“ die erste Mission des Action-Rollenspiels. Hier werdet ihr mit den beiden Protagonisten Antea Duarte und Red Mac Raith vertraut gemacht, die als Geisterjäger ausgesandt wurden, um den Fluch von New Eden aufzuheben.

Als sich Antea und Red aufmachen, den Siedlerinnen und Siedlern zu helfen, spitzen sich die Geschehnisse dramatisch zu.

Ein Rennen gegen die Zeit

Bei einem undurchdachten und überhasteten Angriff kommt Antea ums Leben. Anschließend verwandelt sich in einen der Geister, die sie so verachtet. Durch diese katastrophale Wendung der Ereignisse ist Red hin- und hergerissen.

Zwischen seinem Eid, die Lebenden vor bösartigen Geistern zu schützen, und der verheerenden Realität des Zustands seiner Mentorin und Geliebten Antea.

Wie diverse andere Spiele von Don’t Nod auch, bietet euch „Banishers: Ghosts of New Eden“ die Möglichkeit, mit euren Entscheidungen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte und das Schicksal der Protagonisten zu nehmen.

„Banishers: Ghosts of New Eden“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

