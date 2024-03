Banishers Ghosts of New Eden: Der erste Schritt einer neuen Reihe?

Banishers Ghosts of New Eden:

Stéphane Beauverger von Dontnod Entertainment beantwortete die Frage, ob ein Nachfolger zu "Banishers: Ghosts of New Eden" geplant ist.

Am 13. Februar erschien mit „Banishers: Ghosts of New Eden“ ein actionreiches Rollenspiel von Dontnod Entertainment. Hier geht es um das Verbanner-Paar Antea und Red, die Nordamerika im Jahr 1695 vor Geistern und anderen übernatürlichen Wesen beschützen. Eines Tages stirbt Antea jedoch, woraufhin Red nach einer Möglichkeit sucht, sie zu befreien.

Den Testwertungen zufolge lieferte das Entwicklerstudio aus Frankreich ein gelungenes RPG ab. Basierend auf 67 eingereichten Testwertungen wurde ein Metascore von 77 Punkten erreicht. Auch die User sind mit ungefähr dem gleichen Wert zufrieden gewesen. Demnach hat Don’t Nod den Grundstein für eine neue Spielereihe gelegt.

Ob die Entwickler bereits einen zweiten Teil planen? Diese Frage beantwortete Narrative Director Stéphane Beauverger gegenüber MP1st.

Wir betrachten unsere Spiele immer als den ersten Schritt eines Franchises. Als Narrative Director ist es Teil meines Jobs, über mögliche zukünftige Spiele nachzudenken, die im selben Universum spielen. Aber solche Entscheidungen werden nicht nur von den Kreativteams getroffen, sondern mehrere Teams sind in den Prozess eingebunden! Beauverger über eine mögliche Fortsetzung

Sicher ist also nichts, aber der Director macht sich zumindest schon darüber Gedanken. Kommt es zu einer Fortsetzung, müsste sich das zuständige Team jedenfalls überlegen, welches Ende den Kanon darstellt. Insgesamt enthält „Banishers: Ghosts of New Eden“ vier verschiedene Enden, die der Spieler erreichen kann.

Kein New Game Plus geplant

Einen „New Game Plus“-Modus wird wahrscheinlich nicht nachgereicht. Wie der Lead Systems Designer erklärt, sei dies sinnvoll, wenn sich nicht alle Belohnungen in einem Spieldurchlauf freischalten lassen. Auch eine begrenzte Charakterumgestaltung sei ein Grund dafür. Im ersten Durchgang lassen sich jedoch alle Belohnungen erhalten, zudem der Charakter „nach Belieben umwandeln.“ Deshalb würde ein NG+ Modus wenig Vorteile bringen.

„Banishers: Ghosts of New Eden“ ist für PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar. Der Preis beträgt im PS Store 59,99 Euro. Steam-Nutzer zahlen zehn Euro weniger.

