Banishers Ghosts of New Eden: RPG ab sofort erhältlich – Trailer zelebriert den Launch

Ab sofort ist Don't Nods neues Rollenspiel "Banishers: Ghosts of New Eden" für die Konsolen und den PC erhältlich. Passend zum heutigen Release darf der obligatorische Launch-Trailer natürlich nicht fehlen.

Mit dem Action-Rollenspiel „Banishers: Ghosts of New Eden“ erschien heute das neueste Projekt der „Life is Strange“- und „Vampyr“-Macher von Don’t Nod für die Konsolen und den PC.

Um euch die narrative Erfahrung noch einmal schmackhaft zu machen und den heutigen Release zu zelebrieren, steht ab sofort der passende Launch-Trailer zur Ansicht bereit. Dieser geht etwas näher auf die Geschichte von „Banishers: Ghosts of New Eden“ ein und ermöglicht uns zudem einen Blick auf die Spielwelt und die Charaktere.

Im neuesten Titel von Don’t Nod führt unser Weg in das Nordamerika des Jahres 1695. Erzählt wird die Geschichte der beiden Verbanner (englisch: Banishers) Antea und Red, die sich das Ziel auf die Fahnen geschrieben haben, die Bewohner des Landes vor Geistern und anderen übernatürlichen Phänomenen zu beschützen.

Als Antea eines schicksalsträchtigen Tages offenbar stirbt, stellt sich heraus, dass sie zu einem Geist wurde, der sich aufgrund der innigen Verbindung der beiden Charaktere an Red bindet.

Was sagen die internationalen Testwertungen?

Von nun an beginnt nicht nur ein Rennen gegen die Zeit. Gleichzeitig liegt es an den Spielerinnen und Spielern zu entscheiden, ob Red die Lebenden opfert, um Antea wieder zum Leben zu erwecken, oder ob er seinen Banishers-Eid aufrechterhält und ihr den Aufstieg beziehungsweise den ewigen Frieden gestattet.

Dank des gestern gefallen Review-Embargos trafen am Montag Abend die internationalen Reviews zu „Banishers: Ghosts of New Eden“ ein. In den Tests lobten die Kritiker vor allem die packende Geschichte des Rollenspiels. Zudem hoben sie die teilweise schweren Entscheidungen hervor, die ihr in der Kampagne immer wieder treffen müsst.

Hier soll es zu Szenen und Situationen kommen, die euch nach dem erfolgreichen Abschluss der Geschichte weiterhin emotional berühren und beschäftigen.

Allerdings kam „Banishers: Ghosts of New Eden“ nicht ohne Kritik davon. In mehreren Reviews kritisierten die Tester vor allem die nicht immer präzise Steuerung, das unspektakuläre Kampfsystem und die überschaubaren Rollenspiel-Elemente.

Weitere Details zu den Stärken und Schwächen des Action-RPGs haben wir hier für euch zusammengefasst. „Banishers: Ghosts of New Eden“ ist ab sofort für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

