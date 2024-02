Banishers Ghosts of New Eden: Breakdown stellt Kampf, das Setting & Upgrades vor

Banishers Ghosts of New Eden:

Kurz vor dem Release des Action-Rollenspiel stellte Don't Nod einen weiteren Gameplay-Breakdown zu "Banishers: Ghosts of New Eden" bereit. Dieses Mal dreht sich alles um das Kampfsystem, die Upgrades und die von euch getroffenen Entscheidungen.

In nicht einmal zwei Wochen erscheint mit „Banishers: Ghosts of New Eden“ das nächste große Projekt der „Life is Strange“- und „Twin Mirror“-Macher von Don’t Nod für die Konsolen und den PC.

Kurz vor dem Release stellte das Studio einen weiteren Gameplay-Breakdown bereit, der verschiedene Aspekte des Action-Rollenspiels zeigt. Zunächst geht das Video auf die Spielwelt von „Banishers: Ghosts of New Eden“ und seine Bewohner ein. Diese werden regelmäßig von Geistern und anderen übernatürlichen Phänomenen heimgesucht.

Anschließend sprechen die Entwickler über die Upgrades, mit denen ihr die Durchschlagskraft eurer Charaktere im Kampf erhöht. Auch die Grundlagen des Kampfsystems und die Art und Weise, wie eure Entscheidungen Einfluss auf die weitere Geschichte nehmen, beleuchtet Don’t Nod.

Story-Spoiler müsst ihr dabei nicht befürchten.

Das tragische Schicksal einer Verbannerin

„Banishers: Ghosts of New Eden“ erzählt die Geschichte der beiden Verbanner (englisch: Banishers) Red Mac Raith und Anthea Duarte. Das ungleiche Duo hat den Eid geschworen, die Bewohner der Spielwelt vor den übernatürlichen Phänomenen und Flüchen zu beschützen, die Elend und Schrecken über die unschuldige Bevölkerung bringen.

Eines schicksalsträchtigen Tages trifft Anthea ein Fluch, der sie selbst in einen Geist verwandelt. Von nun an beginnt für die beiden Protagonisten ein Rennen gegen die Zeit. In der gefährlichen Wildnis von New Edens suchen die beiden Verbanner nach einem Heilmittel, mit dem es möglich ist, Anthea ihre Menschlichkeit zurückzugeben.

Vor allem für Red ergibt sich daraus die Situation, dass er bereit sein muss, über Leichen zu gehen und seinen Eid zu brechen.

„Banishers: Ghosts of New Eden“ erscheint am 13. Februar 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Neben der obligatorischen Standard-Fassung bietet Focus Entertainment eine umfangreich ausgestattete Collector’s Edition an.

Die Collector’s Edition umfasst zum einen das Hauptspiel und diverse kosmetischen Extras. Hinzukommen ein 128 Seiten starkes Artbook in englischer Sprache sowie eine 24 Zentimeter große Statue mit den beiden Protagonisten Antea und Red.

Mit einem Preis von 199,99 Euro richtet sich die Collector’s Edition, die im Online-Shop von Focus Entertainment vorbestellt werden kann, vor allem an Sammler, die sich auch von hohen Anschaffungskosten nicht abschrecken lassen.

