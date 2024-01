Banishers Ghosts of New Eden: Dilemma des Protagonisten und Collector’s Edition vorgestellt

Banishers Ghosts of New Eden:

Ein neuer Trailer zu "Banishers: Ghosts of New Eden" verrät mehr über die Motivation des Protagonisten Red und zeigt den Verbanner in Action. Außerdem wurde die Collector's Edition vorgestellt.

„Tod, Liebe und Aufopferung“, so lautet der Titel des neuen Trailers zum Rollenspiel „Banishers: Ghosts of New Eden“. Mit Focus Entertainment als Publisher will das Studio Don’t Nod Entertainment den Spieler mit der Frage konfrontieren: „Was würdest du tun, wenn der Tod deine Liebe zerreißt?“.

Erst kürzlich haben die Entwickler weitere Details über die Spielwelt verraten. Außerdem wurden die Inhalte der Collector’s Edition bekannt gegeben.

Neuer Trailer zu Ghosts of New Eden

Im neusten Clip erfahren wir mehr über die Motivation des Protagonisten Red Mac Raith. Obwohl der Trailer komplett auf Englisch ist, wird das Rollenspiel eine vollständige deutsche Sprachausgabe besitzen.

Red ist ein sogenannter Verbanner (engl. Banisher). In dieser Rolle hat er den Eid geschworen, die Menschheit vor Geistern und anderen übernatürlichen Phänomenen zu schützen. Seine Lehrmeisterin und Geliebte Anthea Duarte hat ihm alles über dieses Handwerk beigebracht. Doch eines schicksalsträchtigen Tages wird Anthea von einem Fluch heimgesucht und selbst zum Geist.

Für die Verbanner beginnt ein Rennen gegen die Zeit. In der wunderschönen Wildnis New Edens, das sich am Nordamerika des 18. Jahrhunderts orientiert, gilt es, ein Heilmittel zu finden und Anthea zu retten. Doch damit das rechtzeitig gelingt, muss Red bereit sein, über Leichen zu gehen und seinen Eid brechen.

Das sind die Inhalte der Collector’s Edition

Zusätzlich haben die „Life is Strange“-Macher die Inhalte der Collector’s Edition vorgestellt. Für den Preis von 200 Euro erhalten Superfans neben dem Spiel selbst eine 24-Zentimeter große Statue von Antea und Red sowie das offizielle Steelbook von „Banishers: Ghosts of New Eden“.

Außerdem gibt es das 128-seitige Artbook auf Englisch und einige kosmetische Ingame-Gegenstände obendrauf. Vorbestellen lässt sich die Sammleredition exklusiv bei Focus Entertainment.

Die Collector’s Edition von Banishers: Ghost of New Eden (Quelle: Focus Entertainment)

Wann erscheint Banishers: Ghosts of New Eden?

„Banishers: Ghosts of New Eden“ soll am 13. Februar 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt kommen. Den Entwicklern zufolge werden Spieler mit ihren Entscheidungen das Geschehen maßgeblich beeinflussen können und so eines von fünf Enden erleben. Ein ausgefeiltes Kampfsystem soll das Gameplay schließlich abrunden.

Weitere Meldungen zu Banishers: Ghosts of New Eden.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren