Banishers Ghosts of New Eden: Neuer Trailer verrät weitere Details zur Spielwelt

Zu "Banishers: Ghosts of New Eden" wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der weitere Details zum Schauplatz des Rollenspiels offenbart. Es kommt im Februar für Konsolen und PC auf den Markt

In letzter Zeit wurden immer mehr Trailer zum geplanten Rollenspiel „Banishers: Ghosts of New Eden“ aus dem Hause Don’t Nod Entertainment veröffentlicht. Und nach der Verschiebung des Releases in das Frühjahr 2024 folgte heute ein weiterer Clip dieser Art, der genauer auf die Hintergründe der Spielwelt eingeht.

Neuer Trailer führt Spieler nach New Eden

Der Titel spielt im Jahr 1665 und wird Spieler in das namensgebende New Eden führen – eine kalte, harsche, aber dennoch besiedelte Region Nordamerikas. Viele Jahrzehnte vor den Ereignissen des Rollenspiels haben europäische Siedler sich dort niedergelassen.

Die Ländereien von New Eden werden von einem furchtbaren Fluch heimgesucht und auch der Schleier, welcher die Welt der Lebenden, von der der Toten trennt, ist besonders dünn in der Region. Zudem gibt der Trailer Einblicke in die vielfältige Landschaft – von Bergen, über Sümpfe hin zu Flüssen ist alles vertreten.

In „Banishers: Ghosts of New Eden“ schlüpfen Spieler in die Rolle der beiden Protagonisten Antea Duarte und Red Mac Raith. Die beiden sind sogenannte Verbanner, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Menschheit vor Geistern und anderen übernatürlichen Phänomenen zu schützen. Eines schicksalsträchtigen Tages ereilt Anthea ein Fluch, durch den sie in einen Geist verwandelt wird.

Anschließend beginnt für die Verbanner ein Rennen gegen die Zeit. In der Wildnis Nordamerikas gilt es, ein Heilmittel zu finden und Anthea zu retten.

Wie üblich bei den Spielen der „Life is Strange“-Macher werden auch bei ihrem neuesten Titel spielbeinflussende Entscheidungen eine zentrale Gameplay-Mechanik sein.

„Banishers: Ghosts of New Eden“ soll am 13. Februar 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Den Entwicklern zufolge werden Spieler mit ihren Entscheidungen das Geschehen maßgeblich beeinflussen können und so eines von fünf Enden erleben. Ein ausgefeiltes Kampfsystem soll das Gameplay schließlich abrunden.

