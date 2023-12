Banishers Ghosts of New Eden: Quests & Entscheidungsmöglichkeiten im neuen Dev-Diary

Banishers Ghosts of New Eden:

Zum Start in das Wochenende stellten die Entwickler von Don't Nod ein weiteres Dev-Diary zu "Banishers: Ghosts of New Eden" zur Verfügung. In diesem geht das Studio unter anderem auf die Entscheidungsmöglichkeiten der Spielerinnen und Spieler sowie die Quests des Action-Rollenspiels ein.

In der Vergangenheit setzten die Entwickler von Don’t Nod bei ihren Spielen immer wieder auf Geschichten, die ihr mit euren Entscheidungen bis zu einem gewissen Grad beeinflussen konntet.

Wenig überraschend liefert uns auch „Banishers: Ghosts of New Eden“ eine Handlung, auf deren Verlauf wir mit unseren Entscheidungen Einfluss nehmen dürfen. Weiter heißt es, dass ihr in dem neuen Action-Rollenspiel der „Life is Strange“- und „Vampyr“-Macher je nach Vorgehensweise eines von fünf unterschiedlichen Enden zu Gesicht bekommt.

Um euch einen Eindruck davon zu vermitteln, wie ihr in „Banishers: Ghosts of New Eden“ die Geschichte beeinflussen könnt, stellen die Entwickler im neuen Dev-Diary eine Quest vor, in der die Wahl- und Konsequenzmechaniken zum Einsatz kommen.

Hier trifft Red, einer der Hauptcharaktere des Action-RPGs, auf eine Frau, die vom Geist ihres toten Ex-Mannes heimgesucht wird.

Ein verlassener Ehemann auf der Suche nach Rache

Bei dem Geist handelt es sich um einen Ehemann, der zu Lebzeiten von seiner Frau betrogen und verlassen wurde. Dank der Entscheidungsmöglichkeiten von „Banishers: Ghosts of New Eden“ entscheidet ihr, ob ihr den Geist verbannt oder ihn bei seinem Vorhaben, Rache an seiner ehemaligen Frau zu nehmen, unterstützt. Mit den entsprechenden Konsequenzen versteht sich.

Des Weiteren liefern uns die Entwickler von Don’t Nod im Zuge des rund acht Minuten langen Videos weitere Details zur Geschichte und der Spielwelt an sich. Auch ausgewählte Spielszenen aus dem neuen Action-Rollenspiel des französischen Video bekommen wir zu sehen.

Nach einer Verschiebung auf das nächste Jahr wird „Banishers: Ghosts of New Eden“ am 13. Februar 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheinen.

Die zusätzliche Entwicklungszeit möchte Don’t Nod für den finalen Feinschliff nutzen, der wiederum zu einer besseren Spielerfahrung führt.

