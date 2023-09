Banishers Ghosts of New Eden: Overview-Trailer liefert Gameplay und Details

Banishers Ghosts of New Eden:

Um uns einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in "Banishers: Ghosts of New Eden" auf uns zukommt, veröffentlichte Don't Nod einen ausführlichen Overview-Trailer. Dieser liefert uns frische Spielszenen, geht auf die Entscheidungsfreiheit ein und ermöglicht uns einen Blick auf die beiden Protagonisten.

"Banishers: Ghosts of New Eden" entstand bei den "Life is Strange"-Machern von Don't Nod.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Focus Entertainment veröffentlichen die Entwickler von Don’t Nod im Herbst dieses Jahres ihr neues Projekt „Banishers: Ghosts of New Eden“.

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release stellten die beiden Studios einen umfangreichen Overview-Trailer zu „Banishers: Ghosts of New Eden“ bereit, mit dem uns das neue Werk der „Life is Strange“-Macher etwas näher vorgestellt wird. Im Zuge des Trailers werden uns nicht nur die beiden Hauptcharaktere Antea Duarte und Red Mac Raith präsentiert.

Des Weiteren wird auf das grundlegende Gameplay sowie die Entscheidungsmöglichkeiten und die daraus resultierenden Konsequenzen eingegangen.

Das tragische Schicksal einer Verbannerin

Bei Antea Duarte und Red Mac Raith handelt es sich um sogenannte Verbanner, die sich das Ziel auf die Fahnen geschrieben haben, die Menschheit vor Geistern und anderen übernatürlichen Phänomenen zu beschützen. Eines schicksalsträchtigen Tages ereilt Anthea ein Fluch, durch den die Verbannerin in einen Geist verwandelt wird.

Anschließend beginnt in „Banishers: Ghosts of New Eden“ ein Rennen gegen die Zeit. Wir stehen vor der Aufgabe, in der Wildnis von Nordamerika nach einem Heilmittel zu suchen, das die beiden Verbanner in die Lage versetzt, den Fluch aufzuheben und Antea zu retten. Dass in der Wildnis zahlreiche Gefahren auf die beiden Protagonisten lauern, versteht sich dabei sicherlich von selbst.

Den Entwicklern von Don’t Nod zufolge können wir mit unseren eigenen Entscheidungen in den Dialogen und den Quests aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte nehmen.

Weitere Meldungen zu Banishers: Ghosts of New Eden:

„Banishers: Ghosts of New Eden“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung. Läuft alles wie geplant, dann wird das neue Werk von Don’t Nod ab dem 7. November 2023 erhältlich sein.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Banishers: Ghosts of New Eden.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren