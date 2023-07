Banishers Ghosts of New Eden: Der Termin und ein Trailer zum neuen RPG von Don’t Nod

Banishers Ghosts of New Eden:

Zu den Titeln, die sich aktuell bei Don't Nod in der Entwicklung befinden, gehört unter anderem das Action-Rollenspiel "Banishers: Ghosts of New Eden". Dieses bekam heute einen neuen Trailer und einen finalen Releasetermin spendiert.

"Banishers: Ghosts of New Eden": Die neue Marke von Don't Nod.

Ende des vergangenen Jahres kündigten die „Life is Strange“- und „Vampyr“-Macher von Don’t Nod mit „Banishers: Ghosts of New Eden“ ihr neuestes Projekt an.

Nachdem das mystische Action-Rollenspiel im letzten Monat für eine Veröffentlichung Ende des Jahres bestätigt wurde, nannten die Entwickler von Don’t Nod heute den finalen Releasetermin: Den 7. November 2023.

Enthüllt wurde der Termin mit einem neuen Trailer, der unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit steht und uns weitere Eindrücke aus der Geschichte von „Banishers: Ghosts of New Eden“ liefert, die sich um die namensgebenden Verbanner dreht.

Bei den Verbannern haben wir es mit Geisterjägern zu tun, die sich dem Kampf gegen die Geisterwelt und dem Schutz der Lebenden verschrieben haben.

Der gnadenlose Kampf gegen die Zeit

Die Geschichte von „Banishers: Ghosts of New Eden“ rückt das tragische Schicksal der engagierten Verbannerin Antea Duarte in den Mittelpunkt, die mit ihrem Partner Red Mac Raith ein unzertrennliches Duo bildet und mit diesem den Kampf gegen Geister und andere paranormale Phänomene aufnahm.

Eines tragischen Tages wird Antea allerdings tödlich verwundet und verwandelt sich in Folge dessen in einen der Geister, die von ihr so verabscheut werden. Nun liegt es an euch, in der Wildnis Nordamerikas nach einer Möglichkeit zu suchen, Antea von diesem Fluch zu befreien. Im neuen Werk von Don’t Nod erkunden wir die düstere Welt von New Eden, in der an allen Ecken Gefahren lauern können.

Mit einer Kombination aus Reds Waffenarsenal und Anteas spirituellen Fähigkeiten nehmt ihr den Kampf gegen die zahlreichen Gegner auf. Die Geschichte des Action-Rollenspiels setzt laut Entwicklerangaben auf zahlreiche Entscheidungs- und Konsequenzmechanismen, mit denen ihr aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Handlung nehmen könnt.

Weitere Meldungen Banishers: Ghosts of New Eden:

„Banishers: Ghosts of New Eden“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Banishers: Ghosts of New Eden.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren