Banishers Ghosts of New Eden: Neuer Trailer grenzt den Release des Don’t Nod-RPGs ein

Banishers Ghosts of New Eden:

Auch zu "Banishers: Ghosts of New Eden", dem neuen Rollenspiel von Don’t Nod, wurde auf dem Eröffnungs-Event zum Summer Game Fest 2023 ein neuer Trailer präsentiert. Dieser lieferte uns neben frischen Eindrücken auch einen Releasezeitraum.

"Banishers: Ghosts of New Eden" erscheint Ende 2023.

Nach der offiziellen Ankündigung von „Banishers: Ghosts of New Eden“ Ende des vergangenen Jahres wurde es leider schnell recht still um das neue Werk der „Life is Strange“- und „Twin Mirror“-Macher von Don’t Nod.

Erst auf dem gestrigen Eröffnungs-Event zum diesjährigen Summer Game Fest nutze das Studio in Zusammenarbeit mit dem Publisher Focus Entertainment die gebotene Bühne, um uns einen neuen Trailer zu „Banishers: Ghosts of New Eden“ zu präsentieren. Dieser liefert uns Eindrücke aus der Spielwelt und geht kurz auf die Geschichte des Rollenspiels ein.

Darüber hinaus wird im Zuge des Trailers der Releasezeitraum des neuen Don’t Nod-Projekts eingegrenzt. Wie es heißt, ist „Banishers: Ghosts of New Eden“ für einen Release Ende 2023 vorgesehen.

Das tragische Schicksal der Verbannerin Antea

Im neuesten Werk der „Twin Mirror“-Macher führt unser Weg in das New Eden des Jahres 1695. In der Rolle der beiden Verbanner Antea Duarte und Red Mac Raith werden wir laut Entwicklerangaben vor die Aufgabe gestellt, die Menschen vor Geistern und anderen übernatürlichen Phänomenen zu beschützen.

Eines schicksalsträchtigen Tages wurde Antea allerdings tödlich verwundet und verwandelte sich in Folge dessen in einen der Geister, die von ihr eigentlich so verabscheut werden. In der Wildnis Nordamerikas sucht ihr nun nach einer Möglichkeit, den Fluch aufzuheben und Antea zu retten. Laut den Entwicklern von Don’t Nod dürfen wir uns in „Banishers: Ghosts of New Eden“ nicht nur auf eine emotionale Geschichte und eine atmosphärische Spielwelt freuen.

Darüber hinaus wird uns die Möglichkeit geboten, mit unseren Entscheidungen und Taten Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte zu nehmen. Im Kampf greift ihr auf Anteas beziehungsweise Reds Fähigkeiten zurück und macht Gebrauch von einer Kombination aus physischen Waffen, Magie und spirituellen Fertigkeiten.

Related Posts

„Banishers: Ghosts of New Eden“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Banishers: Ghosts of New Eden.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren