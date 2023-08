Banishers Ghosts of New Eden: Neues Gameplay zeigt das Kampfsystem, die Welt und mehr

Banishers Ghosts of New Eden:

Wenige Monate vor dem offiziellen Release zeigt sich Don't Nods mystisches Action-Rollenspiel "Banishers: Ghosts of New Eden" in einem neuen Gameplay-Video. Dieses Mal dreht sich alles um das Kampfsystem und die Erkundung der Spielwelt.

"Banishers: Ghosts of New Eden" erscheint im November 2023.

Mit „Banishers: Ghosts of New Eden“ veröffentlichen die Entwickler von Don’t Nod im November ihre neuste Marke für den PC und die Konsolen der aktuellen Generation.

Um uns einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in dem Action-Rollenspiel auf uns zukommt, stellten die „Life is Strange“-Macher ein ausführliches Gameplay-Video zu „Banishers: Ghosts of New Eden“ bereit. In diesem wird uns zum einen das Kampfsystem vorgestellt, in dem ihr auf die Fähigkeiten der beiden Protagonisten zurückgreift.

So wechselt ihr im Kampf zwischen Antea, einem Geist, der auf übernatürliche Kräfte setzt, und Red, der sich vor allem auf einen Säbel und Magie verlässt.

Auch ein Boss und Eindrücke aus der Spielwelt von „Banishers: Ghosts of New Eden“ sind in dem neuen Gameplay-Video zu sehen.

Das tragische Schicksal einer Verbannerin

Die Geschichte von „Banishers: Ghosts of New Eden“ dreht sich um die namensgebenden Verbanner Antea Duarte und Red Mac Raith. Die beiden werden von Don’t Nod als ein unzertrennliches Duo beschrieben, das sich den Kampf gegen Geister und andere übernatürliche Phänomene, von denen die Menschen bedroht werden, auf die Fahnen geschrieben hat.

Eines schicksalsträchtigen Tages wird Antea allerdings Opfer eines Fluchs und verwandelt sich in einen der Geister, die von ihr eigentlich so verabscheut werden. Es beginnt ein Rennen gegen die Zeit: Ihr steht vor der Aufgabe, in der Wildnis von Nordamerika, in der an allen Ecken und Enden Gefahren lauern, nach einem Heilmittel zu suchen, mit dem der Fluch von Antea aufgehoben werden kann.

Weiter versprechen die Entwickler von Don’t Nod, dass bei der Geschichte auf Entscheidungs- und Konsequenzmechanismen gesetzt wird. Dadurch werden die Spielerinnen und Spieler in die Lage versetzt, mit ihren Entscheidungen in Dialogen aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Handlung zu nehmen.

„Banishers: Ghosts of New Eden“ wird am 7. November 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

