Final Fantasy 16: Nächstes Update hat einen Termin – behebt hinderlichen Bug

Square Enix hat am heutigen Donnerstag ein neues Update für „Final Fantasy 16“ angekündigt. Es erscheint am 9. Mai, also in genau einer Woche.

New Game Plus Bug wird behoben

Damit behebt das Entwicklerteam unter anderem den neulich thematisierten Bug, der euren Fortschritt im „New Game Plus“-Modus verhindert. Hier kann es passieren, dass keine Partymitglieder zu sehen sind, wenn ihr den Prolog überspringt. Dadurch lässt sich die Hauptmission „Zufallsbegegnung“ nicht abschließen.

Ansonsten sind drei weitere Fehlerbehebungen geplant. So können manche Spieler die Trophäen „Ja, Eikon“ und „Masterclass“ aktuell nicht freischalten. Auch bei der Errungenschaft „Solch ein ausweichen, so mega“ gibt es ein Problem. Zudem stürzt das Spiel in seltenen Fällen ab. All diese Bugs werden mit dem Patch behoben.

All diese Fehler beziehen sich auf den „The Rising Tide“-DLC, der am 18. April erschienen ist. Wie gut uns der DLC gefallen hat, erfahrt ihr im verlinkten Artikel.

„Final Fantasy 16“ ist im PS Store aktuell mit 50 Prozent Rabatt erhältlich. Demnach zahlt ihr nur 39,99 anstatt 79,99 Euro. Die beiden Erweiterungen kriegt ihr wiederum für 24,99 Euro.

Im Laufe dieses Jahres sollte das Action-RPG auch für den PC herauskommen. Wie Yoshi-P schon im März bekanntgab, nähert sich die Entwicklung des Ports dem Ende. Und das Team denkt sogar über weitere Plattformen nach.

