Final Fantasy 16: Bug verhindert Fortschritt im New Game Plus

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Square Enix mit „The Rising Tide“ die zweite und zugleich finale Erweiterung des Action-Rollenspiels „Final Fantasy 16“. Allerdings hat das dazugehörige Update nicht nur neue Inhalte ins Spiel gebracht. Auch ein durchaus nerviger Fehler hat sich laut den Entwicklern eingeschlichen.

Entwickler nennen einen Workaround

Wie Square Enix via X mitteilt, ist in „Final Fantasy 16“ ein neuer Fehler aufgetaucht, der den Spielfortschritt beeinträchtigen kann. Man untersucht das Problem bereits und versucht zeitnah eine Lösung zu finden. Des Weiteren entschuldigt man sich für die Unannehmlichkeiten und bedankt sich für das Verständnis der Spieler.

Doch was ist überhaupt geschehen`?

Laut der offiziellen Meldung kann es passieren, dass Spieler, die ein New Game Plus starten und den Prolog überspringen, keine Partymitglieder auf dem Bildschirm haben. Dadurch kann man die Hauptmission „Zufallsbegegnung“ nicht abschließen.

Zwar besteht lediglich eine geringe Chance, dass dieser Fehler auftritt, doch haben die Entwickler eine temporäre Lösung angesprochen. Sollte man vor der Veröffentlichung eines entsprechenden Patches diesen Fehler erhalten, dann soll man einen Speicherstand laden, der unmittelbar vor dem Start vom New Game Plus angelegt wurde. Daraufhin sollte man zu einem anderen Ort auf der Weltkarte reisen, das Spiel speichern und dann Neues Spiel + mit dem neuen Speicherstand starten. Und selbstverständlich sollte man daraufhin den Prolog nicht überspringen.

Sobald Square Enix weitere Informationen zu dem kommenden Patch verrät, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin sollte man zumindest vorsichtig sein, wenn man einen zweiten Durchgang startet.

„Final Fantasy 16“ erschien im Juni 2023 exklusiv für die PlayStation 5. Mit „Echoes of the Fallen“ sowie „The Rising Tide“ haben die Verantwortlichen zwei Erweiterung nachgereicht, die die Geschichte rund um Clive Rosfield und Co. zu einem Abschluss bringen. Wie haben euch die neuen Inhalte gefallen? Verratet es uns in den Kommentaren!

Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

