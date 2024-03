Final Fantasy 16: Nicht nur PC – Team denkt über weitere Plattformen nach

Momentan arbeitet Square Enix mit Hochdruck an der PC-Version von „Final Fantasy 16“. Wie Yoshi-P neulich mitteilte, nähert sich die Entwicklung langsam dem Ende. Wann genau die Veröffentlichung stattfindet, ist noch nicht bekannt.

Dafür wissen wir jetzt: Der PC-Release ist anscheinend nicht der Schlusspunkt von „FF16“. Danach möchte das Team nämlich darüber nachdenken, das Action-Spiel für weitere Plattformen herauszubringen.

Es ist nicht vorbei in dem Sinne, dass wir die PC-Version haben. Sobald die PC-Version veröffentlicht ist, denken wir darüber nach, sie hoffentlich auch auf andere Plattformen zu bringen. Dabei geht es aber nicht wirklich um die Geschichte, sondern eher darum, sie für andere Plattformen herausbringen. Naoki Yoshida über die Pläne mit „Final Fantasy 16“

Zwei Plattformen kommen infrage

Am naheliegendsten ist natürlich ein Release für die Xbox Series X/ S. Doch auch Nintendos Switch-Nachfolger wäre eine mögliche Option. Jedoch wären wohl einige Anpassungen notwendig, um das Abenteuer von Clive auf der neuen Nintendo-Hardware problemlos darzustellen.

Schon im Januar tauchte ein Gerücht auf, das eine Version für die Xbox Series-Konsolen ins Gespräch brachte. Und erst vor wenigen Tagen brachte Square Enix sein MMORPG „Final Fantasy 14“ auf die Microsoft-Hardware. Der japanische Publisher ist also nicht mehr abgeneigt, seine Erfolgsreihe auch auf der Xbox anzubieten.

In grafischer Hinsicht ist der Titel definitiv anspruchsvoll, weshalb auf dem PC hohe Spezifikationen zu erwarten sind. Yoshida bestätigte außerdem, dass beide Erweiterungen auch für PC herauskommen werden. Eine davon ist „Echoes of the Fallen“, die bereits seit Dezember spielbar ist. Die andere nennt sich „The Rising Tide“ und erscheint am 18. April, wie ein kürzlicher Trailer verriet.

PC-Spieler werden sich zwischen mehreren Versionen entscheiden können. Eine davon enthält beide DLCs und wird demnach etwas teurer sein als die Standard-Version.

Auf der PlayStation 5 kostet „Final Fantasy 16“ aktuell nur 47,99 Euro – dank eines Rabattes in Höhe von 40 Prozent. Die Digital Deluxe Edition ist davon ebenfalls betroffen und kostet somit 59,99 Euro. Diese beiden Angebote gelten bis zum 28. März, also kommenden Donnerstag. Der Erweiterungspass mit den beiden DLCs kostet wiederum 24,99 Euro.

