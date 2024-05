Helldivers 2: In der neuen Kriegsanleihe Polar-Patrioten wird es eisig – Das steckt drin

Am 9. Mai 2024 stellen die Entwickler von Arrowhead mit "Polar-Patrioten" die nächste Kriegsanleihe des kooperativen Multiplayer-Shooters "Helldivers 2" zur Verfügung. Die offizielle Übersicht verrät, welche Inhalte im Detail auf euch warten.

Zu den größten Überraschungshits des Jahres gehört zweifelsohne der von Arrowhead entwickelte Coop-Shooter „Helldivers 2“. Damit dieser langfristig interessant bleibt, arbeitet das Studio nicht nur an weiteren Updates und Verbesserungen.

Darüber hinaus werden in regelmäßigen Abständen die sogenannten Kriegsanleihen angeboten, die allerlei neuer Ausrüstung und anderer Inhalte umfassen. Auf dem offiziellen PlayStation Blog kündigten die Entwickler an, dass die nächste Kriegsanleihe den Namen „Polar-Patrioten“ tragen und am 9. Mai 2024 auf dem PC und der PS5 starten wird.

Wie es der Name der neuen Kriegsanleihe verdeutlicht, geht es in „Polar-Patrioten“ eisig zur Sache. Damit ihr euch auf die neuen Herausforderungen vorbereiten könnt, finden mit „Polar-Patrioten“ diverse neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände den Weg in Spiel.

Mächtige neue Waffen und Panzerungen

Zu den Highlights der neuen Kriegsanleihe gehört zum einen das großkalibrige Sturmgewehr AR-61-Tenderizer. Dieses verfügt zwar lediglich über eine überschaubare Magazingröße, macht dieses Manko jedoch mit seiner Feuerkraft mehr als wett.

Unter den weiteren neuen Feuerwaffen befindet sich das SMG-72-Pummeler. Zur Pummeler führen die Entwickler aus: „Sie hat eine langsamere Feuerrate als andere MPs. Aber durch diese Sprenggeschosse werden eure Gegner benommen, verwirrt und immer noch hässlich sein.“

Wer auf der Suche nach neuen Sekundärwaffen sein sollte, wird beim G-13-Brandeinschlag fündig, der weißes Phosphor über ein bestimmtes Areal verteilt. Hinzukommen die Motivationsschocks. Mit ihnen gewinnen Helldivers, die von Angriffen getroffen und verlangsamt wurden, ihre Initiative zurück.

Im Bereich der Panzerung warten Neuzugänge wie die CW-36-Winterkrieger, die euren Charakter in die Lage versetzt, mit den verschneiten Umgebungen zu verschmelzen und sich zu tarnen. Zur Arktis-Ranger CW-4 hingegen heißt es: „Verfügt über einen praktischen Funktionsgürtel mit nützlichen Taschen, die mit allen möglichen Dingen gefüllt werden können: Taschenmesser, Erinnerungsstücke, interessante Steine, Terminid-Tentakel, Roboterteile und vieles mehr.“

Anbei eine Übersicht über alle gebotenen Inhalte.

Feuerkraft:

AR-61-Tenderizer

SMG-72-Pummeler

PLAS-101-Purifier

S.P.L.A.T.

Sekundärwaffen/Hilfsmittel-Booster:

G-13-Brandeinschlag

P-113-Verdict

Motivationsschocks

Panzerung:

CW-36-Winterkrieger

Kodiak-CW 22

Arktis-Ranger CW-4

Umhänge:

Albtraum der Dissidenten

Schwingen des ewigen Ruhms

Orden der verehrten Wahlurne

Weitere Details und Eindrücke zu den Inhalten der „Polar-Patrioten“-Kriegsanleihe findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog. Passend zur heutigen Ankündigung steht ein neuer Trailer zur Ansicht bereit. In diesem stellen euch die Entwickler einen Teil der gebotenen Ausrüstung kurz vor.

„Helldivers 2“ erschien im Februar 2024 für den PC und die PS5. In den Monaten nach dem Release besserten die Entwickler von Arrowhead mit diversen Balancing-Updates nach und ebneten neuen Features den Weg in den Shooter.

Weitere Meldungen zu Helldivers 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren