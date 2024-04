PS5: Weitere PlayStation-Titel wie Helldivers 2 für die Xbox? Insider befeuert Spekulationen

Pünktlich zum Start in die neue Woche erreichte uns ein interessantes Gerücht. Wie der Industrie-Insider Nick Baker in Erfahrung gebracht haben möchte, soll Sony intern über Xbox-Versionen ausgewählter PlayStation-Titel nachdenken. Die ersten Gespräche mit Microsoft könnten sich dabei um "Helldivers 2" gedreht haben.

Vor wenigen Wochen kündigte Microsoft mit „Sea of Thieves“, „Grounded“, „Pentiment“ und „Hi-Fi Rush“ gleich vier Titel der Xbox Game Studios für die PS5 an. Zudem fand im Frühjahr das narrative Adventure „As Dusks Falls“ den Weg auf die PlayStation-Konsolen.

Im umgekehrten Fall fällt das Ganze bislang recht überschaubar aus. Zwar erschienen in der Vergangenheit diverse Spiele der PlayStation-Studios für den PC, von „echten“ Multiplattform-Veröffentlichungen sah Sony abgesehen von „MLB The Show“ in den letzten Jahren aber ab. Aktuellen Gerüchten zufolge muss es dabei jedoch nicht bleiben.

Stattdessen berichtet ein bekannter Insider, dass Sony über weitere Multiplattform-Releases von hauseigenen Titeln nachdenken könnte.

Sony in Gesprächen mit Microsoft?

Dies möchte zumindest der „Xbox Era“-Mitgründer und Industrie-Insider Nick Baker in Erfahrung gebracht haben. Laut dem Insider, der mit seinen Aussagen in den letzten Monaten immer wieder einmal richtig lag, befinde sich Sony bezüglich möglicher Xbox-Umsetzungen von PlayStation-Titeln in ersten Gesprächen mit Microsoft.

Laut Baker geht es in erster Linie um „Helldivers 2“, das sich auf der PS5 und dem PC zu einem der größten Überraschungshits des Jahres 2024 entwickelte. Wie Baker betont, befinden sich die Gespräche um mögliche Umsetzungen derzeit allerdings noch in einem sehr frühen Stadium.

Daher sollten wir die aktuellen Gerüchte nicht als Garantie verstehen, dass die Verantwortlichen von Sony in der Tat Xbox-Umsetzungen ausgewählter PlayStation-Titel planen.

Sony besitzt die Rechte an Helldivers

Auch wenn „Helldivers 2“ genau wie der Vorgänger beim externen Studio Arrowhead entstand, besitzt Sony die Rechte an der Marke und würde im Zweifelsfall über mögliche Portierungen auf weitere Plattformen entscheiden. Denkbar wäre, dass das Unternehmen abwartet, wie sich „Sea of Thieves“ auf der PS5 schlägt und anschließend über potenzielle Xbox-Portierungen entscheidet.

Zumindest im Fall von Live-Service-Titeln ergeben Umsetzungen für andere Plattformen durchaus Sinn, da auf diesem Wege die Community erweitert wird. Ein gutes Beispiel hierfür ist „Sea of Thieves“, das mittlerweile mehr als sechs Jahre auf dem sprichwörtlichen Buckel hat und auf der PS5 kurz nach der Ankündigung die Vorbesteller-Charts enterte.

Übrigens hätte im Zweifelsfall nicht nur Sony Interesse an einer Xbox-Umsetzung von Helldivers 2″. Bereits im Februar wies Phil Spencer, der CEO von Microsofts Gaming-Sparte, darauf hin, dass er den Shooter gerne auf der Xbox Series X/S sehen würde.

„Wenn ich mir ein Spiel wie Helldivers 2 ansehe – und es ist ein großartiges Spiel, Hut ab vor dem Team, das es auf PC und PS5 veröffentlicht hat – dann bin ich mir nicht sicher, wem es in der Branche hilft, dass es nicht auf Xbox erscheint“, so Spencer.

Warten wir die weitere Entwickler in diesem Fall ab.

