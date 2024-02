Helldivers 2 auf Xbox: Phil Spencer hätte es gern, geht aber nicht davon aus

Das große Beben blieb aus und wich einer PR-Show. Im Podcast-Format informierten Phil Spencer, Sarah Bond und Matt Booty über die Zukunft der Xbox-Sparte: Microsoft möchte einige ältere Spiele auf die Konkurrenz-Plattformen bringen und sich weiterhin um Hardware kümmern. Im Grunde bleibt alles beim Alten.

Während das Trio offen ließ, welche vier Spiele zuerst auf PlayStation und/oder Switch landen werden, geht man nicht davon aus, dass Sony und Nintendo im Gegenzug ihre Spiele auf der Xbox-Hardware veröffentlichen. Darüber sprach der Xbox-Chef Phil Spencer.

Helldivers 2 ohne Xbox hilft der Branche nicht

In einem Interview für den Game-File-Newsletter von Stephen Totilo erwähnte Spencer zunächst “Helldivers 2”, das gleichzeitig für PS5 und PC auf den Markt kam.

„Wenn ich mir ein Spiel wie Helldivers 2 ansehe – und es ist ein großartiges Spiel, Hut ab vor dem Team, das es auf PC und PlayStation veröffentlicht hat – dann bin ich mir nicht sicher, wem es in der Branche hilft, dass es nicht auf Xbox erscheint“, so Spencer.

Hier stellt sich natürlich die Frage, wie hilfreich es für die Branche war, Bethesda-Spiele wie “Starfield” nach der Übernahme Xbox- und PC-exklusiv zu machen. Auf Steam sind im Schnitt nur noch rund 5.000 Spieler gleichzeitig im Weltraumtitel unterwegs.

Auch Spencer relativierte seine Aussage direkt im Anschluss: „Aber ich verstehe es. Es gibt ein Vermächtnis im Konsolenspiel, dass wir davon profitieren, wenn wir Spiele ausliefern und sie nicht auf anderen Plattformen veröffentlichen. Wir machen das Gleiche.“

In Bezug auf die vier Xbox-Spiele, die für Konkurrenzplattformen erscheinen sollen, geht Spencer nicht davon aus, dass Sony und Nintendo nachziehen und ihre Spiele auf der Xbox veröffentlichen werden.

„Das ist für mich keine Art von Tauschhandel“, erklärte Spencer. „Wir tun es zum Wohle des Xbox-Geschäfts.“

Tatsächlich ist die Zielgruppe auf Xbox-Konsolen vergleichsweise klein. Die PS5- und Switch-Konsolen kommen auf eine Installationsbasis von zusammen fast 200 Millionen. Im Fall der Xbox Series X und Xbox Series S sind es geschätzt 25 bis 27 Millionen, von denen ein großer Teil dem abgespeckten S-Modell zugeschrieben werden kann.

Unabhängig davon gab Spencer zu verstehen, dass er die Einbindung von Spielen anderer Konsolen auf der Xbox unterstützen würde. Vor allem bei Multiplayer-Games könnte es vorteilhaft sein, da eine umfangreiche Online-Community essenziell für den langfristigen Erfolg eines Spiels sei.

Exklusivspiele verlieren an Relevanz

Letztlich zeigte sich der Xbox-Chef davon überzeugt, dass „in den nächsten fünf bis zehn Jahren exklusive Spiele – Spiele, die exklusiv für eine bestimmte Hardware sind – einen immer kleineren Teil der Spieleindustrie ausmachen werden“.

„Ich würde sagen, dass es ein guter Teil des Spielegeschäfts ist, mehr Spiele an mehr Orten zu veröffentlichen und sie für mehr Menschen zugänglich zu machen“, so Spencers Worte, die im Grunde das wiedergeben, was Microsoft seit Jahren kontinuierlich wiederholt. Auch hier blieb alles beim Alten.

Einen ähnlichen Weg beschreiten auch die Japaner: Hiroki Totoki, Präsident von Sony und Chairman von PlayStation, betonte in dieser Woche, dass Sony die Gewinnspannen der Spielesparte verbessern möchte und dabei “aggressiv” vorgeht. Das schließe die Veröffentlichung von First-Party-Spielen für den PC ein.

