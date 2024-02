PlayStation Studios: Optimierte Margen – Sonys Totoki spricht von „aggressiver PC-Strategie“

Heute Nacht legte Sony den Geschäftsbericht zum am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangenen Quartal vor. Diesem ließ sich entnehmen, dass sich die PS5 im letzten Quartal 8,2 Millionen Mal verkaufte. Damit belaufen sich die weltweiten Absatzzahlen der Konsole mittlerweile auf mehr als 54,8 Millionen Mal.

Ergänzend zur Bekanntgabe der Verkaufszahlen räumte Sony ein, dass die Absatzprognosen für das laufende Geschäftsjahr 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) von 25 auf 21 Millionen ausgelieferte Konsolen gesenkt wurde.

Wie Hiroki Totoki, der Jim Ryan ab dem 1. April 2024 als Interims-CEO von Sony Interactive Entertainment beerben wird, auf Nachfrage von Investoren verriet, wird der interne Fokus zukünftig auf der eigenen Hardware und First-Party-Software gleichermaßen liegen.

Um die Software-Verkäufe und die damit verbundenen Gewinne zu optimieren, verfolgt Totoki das Ziel, zukünftig aggressiver in den PC-Markt zu investieren und mehr Titel der PlayStation-Studios für den PC umzusetzen.

„In der Vergangenheit wollten wir Konsolen populär machen. Der Hauptzweck eines First-Party-Titels war es, die Konsole beliebt zu machen“, so Totoki.

Synergie-Effekte im Fokus der Bemühungen

Der kommende Interims-CEO von Sony Interactive Entertainment ergänzte: „Das stimmt. Aber es gibt eine Synergie dabei. Wenn man starken First-Party-Content hat – nicht nur auf unserer Konsole, sondern auch auf anderen Plattformen wie Computern – kann ein First-Party-Spiel als Multi-Plattform-Titel wachsen.“

„Das kann helfen, den Betriebsgewinn zu verbessern. Das ist also ein weiterer Punkt, an dem wir proaktiv arbeiten wollen. Ich persönlich denke, dass es da draußen Möglichkeiten zur Verbesserung der Marge gibt, deshalb möchte ich aggressiv daran arbeiten, unsere Margenleistung zu verbessern“, heißt es weiter.

Konkrete Namen von Titeln der PlayStation Studios, die als nächstes für den PC umgesetzt werden sollen, nannte Totoki nicht. Zu den möglichen Kandidaten dürften aber sicherlich das im Januar für die PS5 veröffentlichte „The Last of Us: Part 2“ Remastered gehören. Auch „Marvel’s Spider-Man 2“, das sich bereits mehr als zehn Millionen Mal verkaufte, dürfte für eine Portierung in Frage kommen.

Die nächste PC-Version eines erfolgreichen PlayStation-Titels folgt im nächsten Monat. Die Rede ist vom Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“, das am 21. März 2024 für den PC erscheint. Die Portierung entsteht bei Nixxes Software und wird im Vergleich mit der PS4- und PS5-Version diverse technische Verbesserungen bieten.

Darunter wählbare Bildraten, anpassbare Grafikeinstellungen und eine Unterstützung besonderer Technologien der Grafikkartenhersteller Nvidia und AMD. Alle weiteren Details zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

Quelle: Videogames Chronicle

