PlayStation: Nachfolger von Jim Ryan sieht ein Problem und möchte es lösen

Jim Ryan, der bisherige CEO von Sony Interactive Entertainment, zieht sich Ende März 2024 zurück. Übergangsweise übernimmt Hiroki Totoki seinen Job und ist auf ein Jahr begrenzt für die Geschicke der PS5-Sparte verantwortlich.

Anlässlich des neusten Geschäftsberichtes von Sony, der neue Verkaufszahlen zur PS5 hervorbrachte, äußerte sich Totoki zu seinem neuen Schaffensgebiet. In einer Telefonkonferenz des japanischen Unternehmens räumte er ein, dass es “Raum für Verbesserungen” gebe.

Sehr motivierte und kreative Köpfe, aber…

Totoki verwies zunächst darauf, dass seit seiner Ernennung als PlayStation-CEO etwa vier Monate vergangen seien und er versuche, seine “Führungsqualitäten unter Beweis zu stellen”. Das schließe “so viele Treffen wie möglich mit dem Management-Team” ein.

Bei diesen Treffen und den Besuchen in den Studios würden „alle sehr hart daran arbeiten, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und zu versuchen, das Geschäft zu optimieren“. Er habe aber das Gefühl, dass es an Verständnis für „Gesamtwachstum und nachhaltige Rentabilität oder steigende Gewinnspannen“ mangelt, was für Sony Interactive Entertainment ein Problem sei.

Die Studios seien „sehr motiviert“ und verfügen über „großartige kreative Köpfe“. Jedoch gebe es „Raum für Verbesserungen“ in Bezug auf das eigentliche Geschäft. “Und das hat damit zu tun, wie man das Geld einsetzt, wie der Zeitplan für die Entwicklung aussieht oder wie man seiner Verantwortung für die Entwicklung gerecht wird”, so Totokis Einschätzung.

Er selbst versuche zu verstehen, was im Unternehmen, in der Branche und auch aus der Sicht der Analysten geschieht. „Und ich versuche, dies auf transparente Weise zu erklären, damit die Menschen diese Probleme erkennen und wahrnehmen und damit wir in Zukunft einen harmonisierten Ansatz verfolgen können“, so die weiteren Worte des künftigen PlayStation-Oberhaupts.

Es scheint, als hätte Totoki das Ziel, eine ausgewogenere Strategie zu entwickeln, um sowohl die Erwartungen der Sony-Spieler bezüglich der Spieleproduktion zu erfüllen, als auch die Kosten im Rahmen zu halten. Es ist kein Geheimnis, dass die eingesetzten Budgets für die Entwicklung und das Marketing von Videospielen regelrecht explodieren.

Dennoch war es für Sony ein erfolgreiches Weihhnachtsquartal. Im „Game & Network Services Segment“ erzielte man einen Umsatz von 9,6 Milliarden US-Dollar. Damit liegt das PlayStation-Geschäft weiterhin vor der Xbox-Sparte von Microsoft – trotz der Übernahme von Activision Blizzard.

Das Hardware-Geschäft braucht aber offenbar Zuwendung. Es blieb zuletzt trotz guter PS5-Verkäufe unter den Erwartungen von Sony Interactive Entertainment. Im laufenden Geschäftsjahr, das am 31. März 2024 endet, sollten 25 Millionen Current-Gen-Konsolen in die Auslieferung gehen.

Allerdings wurden im jüngsten Quartal nur 8,2 Millionen Konsolen verkauft, was in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres zu einer Gesamtzahl von 16,4 Millionen Konsolen führte. Entsprechend setzt Sony das Jahresziel auf 21 Millionen PS5-Konsolen herab.

