Sony Interactive Entertainment: CEO Jim Ryan tritt zurück – Vorläufiger Nachfolger bestätigt

Wie Sony in einer Pressemitteilung bekannt gab, entschloss sich Jim Ryan dazu, Ende März 2024 von seinem Posten als CEO von Sony Interactive Entertainment zurückzutreten und Sony nach mehr als 30 Jahren im Unternehmen zu verlassen.

Am 1. April 2024 wird Ryans Posten interimsmäßig von Hiroki Totoki, dem CFO und COO der Sony Group, übernommen, bis ein fester Nachfolger gefunden ist. Um „die nächste Phase von PlayStation zu definieren und den langfristigen Erfolg der Sparte zu sichern“, wird Totoki eng mit Kenichiro Yoshida, dem CEO von Sony, sowie dem Management-Team von Sony Interactive Entertainment zusammenarbeiten.

Jim Ryan heuerte im Jahr 1994 bei der europäischen Niederlassung von Sony Interactive Entertainment (damals noch Sony Computer Entertainment) an und wurde 2011 zum Präsidenten von Sony Interactive Entertainment Europe befördert. 2019 wiederum wurde angekündigt, dass Ryan den Posten des Präsidenten von Sony Interactive Entertainment von John (Tsuyoshi) Kodera übernahm.

Ryan nimmt mit emotionalen Werten Abschied

„Es war mir eine Freude, die Gelegenheit zu haben, einen Job zu haben, den ich liebe, in einem ganz besonderen Unternehmen zu arbeiten und mit großartigen Menschen und unglaublichen Partnern zusammenzuarbeiten“, kommentierte Ryan seine Entscheidung. „Aber es fällt mir zunehmend schwer, das Leben in Europa mit der Arbeit in Nordamerika in Einklang zu bringen.“

„Ich gehe, nachdem ich das Privileg hatte, an Produkten zu arbeiten, die das Leben von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt berührt haben. PlayStation wird immer ein Teil meines Lebens sein, und ich bin optimistischer als je zuvor über die Zukunft von SIE. Ich möchte mich bei Yoshida-san dafür bedanken, dass er so viel Vertrauen in mich gesetzt hat und ein unglaublich sensibler und unterstützender Leader ist.“

„Ich möchte Jim Ryan von Herzen für seine herausragenden Leistungen und Beiträge während seiner 30-jährigen Karriere bei Sony danken, einschließlich des großen Erfolgs beim Start der PlayStation 5“, ergänzte Totoki. „Das von SIE geführte PlayStation-Geschäft ist ein wesentlicher Bestandteil des gesamten Geschäftsportfolios der Sony Group. “

Yoshida würdigt Ryan als inspirierenden Leader

Kenichiro Yoshida hob in der Pressemitteilung vor allem Ryans Qualitäten als Führungskraft hervor. „Jim Ryan war während seiner gesamten Zeit bei uns ein inspirierender Leader, aber nie mehr als bei der Leitung des Starts der PlayStation 5 mitten in der weltweiten COVID-Pandemie“, sagte Yoshida. „Diese außergewöhnliche Leistung, die das gesamte SIE-Team erbracht hat, wurde kontinuierlich ausgebaut, und die PlayStation 5 wird voraussichtlich die erfolgreichste Konsole von SIE werden.“

Angesichts der Bedeutung des Geschäftsbereichs Game & Network Services für das Gesamtunternehmen möchte das Team um Yoshida nichts überstürzen und sich bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger die nötige Zeit nehmen. Dies ist laut Yoshida auch der Grund, warum sich Sony dazu entschloss, ab dem 1. April 2024 zunächst auf Hiroki Totoki als Interims-CEO von Sony Interactive Entertainment zu setzen.

„Wir haben intensiv diskutiert und die neue Managementstruktur festgelegt. Unser Ziel ist es, die weitere Entwicklung und das Wachstum der Sony Group durch noch größeren Erfolg im Geschäftsbereich Game & Network Services zu erreichen“, so Yoshida abschließend.

