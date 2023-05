PlayStation Showcase: Zeigte laut Jim Ryan das „unermüdliches Engagement“ des PS5-Herstellers

Der am Mittwoch veranstaltete PlayStation Showcase mit einer Laufzeit von mehr als einer Stunde hatte zwar reichlich Inhalt zu bieten. Doch aufgrund des Mangels an großen Exklusivspielen kam im Anschluss auch Kritik auf.

Zumindest Sony scheint mit dem, was während der Show gezeigt wurde, rundum zufrieden zu sein. In einem Statement nach dem Ende des Streams betonte das PlayStation-Oberhaupt Jim Ryan, dass die Präsentation Sonys „unermüdliches Engagement“ widerspiegelt.

„Unsere Fans erwarten und verdienen eine stetige Kadenz an großartigen Inhalten. Die heutige Präsentation zeigt unser unermüdliches Engagement, ihnen den bestmöglichen und vielfältigsten Spielekatalog zu bieten“, so Ryan.

Zudem habe der PlayStation Showcase die „enorme Popularität und Leistungsfähigkeit der PS5“ unterstrichen, deren „fortschrittlichen Fähigkeiten von der weltweiten Entwicklergemeinde bis an die Grenzen ausgereizt werden“.

Ebenfalls widmete sich Sony auf dem jüngsten Event mehreren neuen Spielen für das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 und sorgte für die Ankündigung von „Project Q“, mit dem Spiele von der PS5 auf den Handheld gestreamt werden können.

„Wir investieren stark in die Zukunft mit innovativer Spitzenhardware wie PlayStation VR2 und dem kürzlich enthüllten Project Q. Und unsere Expansion in PC-, Mobile- und Live-Service-Gaming verändert die Art und Weise, wie und wo unsere Inhalte genossen werden können“, so Ryan ergänzend.

Microsoft meldet sich zu Wort

Auch für Xbox-Spieler hatte der PlayStation Showcase eine Menge zu bieten, da ein Großteil der vorgestellten Games nicht exklusiv für Sonys Konsolen auf den Markt gebracht werden. Schon kurz nach dem Ende des PlayStation Showcase wurde auf dem Xbox-Account von Twitter eine Übersicht über die Spiele gepostet, die auch für Xbox-Systeme veröffentlicht werden.

Dennoch können sich PlayStation-Spieler in diesem Jahr auf Exklusivspiele einstellen. Dazu gehören unter anderem „Marvel’s Spider-Man 2“, zu dem im Rahmen des PlayStation Showcase Gameplay-Material gezeigt wurde. Ebenfalls schickt Square Enix „Final Fantasy XVI“ zunächst exklusiv auf der PS5 ins Rennen. Der Titel kommt im Juni auf den Markt.

Die weiteren Meldungen zum jüngsten PlayStation Showcase haben wir hier zusammengefasst. Wie zufrieden wart ihr mit der Darbietung?

