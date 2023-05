Project Q: PS5-Streaming-Handheld und Ear-Buds angekündigt

Da haben sich die Gerüchte mal wieder bestätigt: Sony Interactive Entertainment hat ein neues tragbares PlayStation-Streaming-Gerät namens „Project Q“ angekündigt.

Der neue Handheld wird als „ein spezielles Gerät“ beschrieben, mit dem Käufer jedes Spiel von der PS5-Konsole per Remote Play über Wi-Fi streamen können. Laut Sony Interactive Entertainment verfügt das Gerät über einen 8-Zoll-HD-Bildschirm und alle Tasten und Funktionen des DualSense Wireless-Controllers.

Die wichtigsten Fragen ließ Sony allerdings offen: Wann genau erscheint der PlayStation-Handheld und welchen Preis wird das Unternehmen dafür verlangen? Die Spezifikationen des Streaming-Gerätes und weitere Informationen möchte Sony zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen. Mit einem Release ist zumindest in diesem Jahr zu rechnen, wobei der Preis bei um die 200 Dollar liegen könnte.

„Innovation ist unsere Leidenschaft, und das gilt nicht nur für die Spiele, die man spielt, sondern auch für die Art und Weise, wie man sie spielt“, betonte Firmenchef Jim Ryan im Zuge der Präsentation. „Später in diesem Jahr werden wir ein Gerät auf den Markt bringen, mit dem ihr jedes Spiel von eurer PS5 über Wi-Fi streamen könnt.“

Allerdings ist fraglich, ob „Project Q“ auf eine breite Käuferschicht stoßen wird. Schon im Laufe des Vormittags berichteten wir über den Backbone One. Dabei handelt es sich um einen speziellen Controller, der ein Smartphone in einen komfortabel zu steuernden Handheld verwandelt und in der Kombination mehr Möglichkeit als „Project Q“ bietet.

Falls ihr auf einen PS Vita-Nachfolger gehofft haben solltet, hat Sony diese Hoffnung zumindest vorerst zu Grabe getragen. Allerdings war der Handheld trotz der überzeugenden Technik nur mäßig erfolgreich.

Neue Ear-Buds vorgestellt

Zusammen mit „Project Q“ wurden neue Ear-Buds angekündigt, die für einen überzeugenden Sound sorgen sollen. Das Zubehör kann unter anderem mit der PS5 und einem PC genutzt werden.

Auch zu den Ear Buds wurden kaum Angaben gemacht, sodass deren Veröffentlichungstermin eine offene Frage ist.

