PlayStation Plus: Premium ist beliebter als Extra – Sony nennt Zahlen

PlayStation Plus startete im vergangenen Jahr in das dreistufige Programm, das sich aus Essential, Extra und Premium zusammensetzt. Im Rahmen des jüngsten Business Segment Meetings gab Sony Informationen heraus, die einen Blick auf die Verteilung der Mitgliedschaften werfen lassen.

Den Angaben von Sony zufolge hat die höchste Stufe genau acht Millionen Mitglieder, was 17 Prozent aller Abonnenten entspricht, während PS Plus Extra im März 2023 6,1 Millionen Nutzer anziehen konnte, was wiederum 13 Prozent aller Mitglieder sind. Damit ist Premium erfolgreicher als Extra, was nicht zuletzt mit dem Preis begründet werden kann.

Während PS Plus Essential rund 60 Euro kostet, sind es bei PS Plus Extra schon rund 100 Euro. Für einen weiteren Aufpreis von nur 20 Euro kann bereits PS Plus Premium für ein Jahr abonniert werden.

30 Prozent nahmen Upgrade vor

Insgesamt haben laut Sony 30 Prozent der regulären PS Plus-Abonnenten ein Upgrade auf eine der teureren Optionen vorgenommen, wobei Sonys neuste Mitgliederzahl im vergangenen Monat bei 47,4 Millionen lag. Die nachfolgende Grafik zeigt, wie der Mitgliederzuwachs bei den höherpreisigen Stufen erfolgte.

PlayStation Plus Extra und Premium bieten gegenüber der Essential-Mitgliedschaft einige Vorteile. Dazu gehört der Spielekatalog mit hunderten Games, auf die Abonnenten ohne zusätzliche Kosten einen Zugriff erhalten. Hinzu kommen die Ubisoft+ Classics. Ab der Premium-Stufe gesellen sich der Klassikerkatalog, die Testversionen von Spielen und das Cloud-Streaming hinzu.

Die Bibliotheken von Extra und Premium werden regelmäßig erweitert. Nachdem Anfang des Monats die Neuzugänge für Essential freigeschaltet wurden, stehen seit der vergangenen Woche ebenfalls die neuen Spiele für Extra und Premium zum Download bereit.

Allerdings werden aus den Bibliotheken auch hin und wieder Spiele entfernt. Welche Titel im bevorstehenden Juni weichen müssen, verraten wir in dieser Meldung.

Doch auch im Juni können sich Abonnenten aller drei PlayStation Plus-Stufen wieder auf Neuzugänge einstellen. Die Termine lassen sich einmal mehr voraussagen. Am 31. Mai 2023 werden voraussichtlich die Essential-Games angekündigt, bevor es am 6. Juni 2023 zu deren Freischaltung kommt. Am 14. Juni 2023 (Ankündigung) und am 20. Juni 2023 (Freischaltung) sind die Neuzugänge für Extra und Premium an der Reihe.

Weitere Einzelheiten und eine Auflistung der Features von Essential, Extra und Premium sind auf der offiziellen Webseite von PlayStation zusammengefasst.

