PS Plus Extra und Premium: Mai 2023-Spiele für PS4 und PS5 zum Download

Nachdem die Essential-Spiele für Mai 2023 schon seit zwei Wochen zum Download bereitstehen, können ab sofort auch die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium ohne weitere Kosten genutzt werden. Nötig ist für den Start lediglich eine kostenpflichtige PS Plus-Mitgliedschaft in der passenden Stufe.

Die Extra-Bibliothek wurde diesmal um einige größere Spiele erweitert. Dazu gehören unter anderem „Ratchet & Clank: Rift Apart“, „Dishonored 2“ und „Tomb Raider“ in der Definitive Edition. Premium-Mitglieder können sich unter anderem in „Syphon Filter: Logan’s Shadow“ stürzen. Die vollständige Liste umfasst viele weitere Spiele.

Neu im Mai für Extra und Premium

Neuzugänge für PS Plus Extra:

Ratchet & Clank: Rift Apart

Humanity

Watch Dogs: Legion

Dishonored 2

Dishonored: Death of the Outsider

Sakuna: Of Rice and Ruin

Tomb Raider: Definitive Edition

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Shadow of the Tomb Raider

Bus Simulator 21: Next Stop

The Evil Within 2

Wolfenstein: Youngblood

Thymesia

Rain World

Lake

Conan Exiles

Rune Factory 4 Special

Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Soundfall (nur noch Asien)

Nach der Ankündigung der neuen Spiele für die Extra-Bibliothek kam es zu kurzzeitigen Verwirrungen. Zunächst wurde „Story of Seasons: Friends of Mineral Town“ aus der Liste genommen, kehrte aber wenig später wieder zurück. Danach verschwand „Soundfall“, das nun nur noch in Asien angeboten wird. Bei den Premium-Spielen blieb alles wie zuvor angekündigt.

Neuzugänge für PS Plus Premium:

Syphon Filter: Logan’s Shadow

Blade Dancer: Lineage of Light

Pursuit Force

Ghostbusters: The Video Game Remastered

Die Spiele für PS Plus Extra und Premium können uneingeschränkt genutzt werden, solange sie in den Bibliotheken des Dienstes verweilen. Im Gegensatz dazu können Essential-Spiele für die dauerhafte Nutzung reserviert werden, indem sie in die persönliche PSN-Bibliothek eines PlayStation-Spielers mit PlayStation Plus-Mitgliedschaft gepackt werden.

Im Juni 2023 geht es weiter

Falls diesmal nichts für euch dabei ist: Der nächste Monat folgt in Windeseile und wird einmal mehr neue Spiele für alle drei PS Plus-Stufen im Gepäck haben. Die Termine lassen sich wie gewohnt vorhersagen. Denn es bleibt in der Regel dabei: Essential-Spiele werden am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. Danach sind die Neuzugänge für Extra und Premium an der Reihe. Nur selten weicht Sony von dieser Vorgehensweise ab.

Mutmaßliche PS Plus-Termine für Juni:

Essential-Ankündigung am 31. Mai 2023 um 17:30 Uhr

Essential-Freischaltung am 6. Juni 2023 um 11 Uhr

Extra/Premium-Ankündigung am 14. Juni 2023 um 17:30 Uhr

Extra/Premium-Freischaltung am 20. Juni 2023 um 11 Uhr

Vermutlich wird es zumindest im Fall der Essential-Neuzugänge im Vorfeld zu einem Leak kommen.

Das könnt euch ebenfalls zu PlayStation Plus interessieren:

PlayStation Plus kostet abhängig von der gewählten Stufe im Jahr rund 60 Euro (Essential), 100 Euro (Extra) bzw. 120 Euro (Premium) Über die einzelnen Vorzüge und Bestandteile könnt ihr euch auf der offiziellen PlayStation-Seite informieren.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren